Parkarbetare säsongsanställning

Parkavdelningen präglas av mycket god gemenskap och skratt. Här hjälps vi åt att tillsammans skapa vackra gröna miljöer för Kumla kommuns invånare och besökare. Vi är stolta över vårt arbete och söker dig som tillsammans med oss vill jobba med skötsel och utveckling av parker, grönska i stadsmiljö, lekplatser, idrottsanläggningar, skogs- och naturmark, friluftsanläggningar, naturreservat och Sjöparkens växthus. På Parkenheten jobbar 12 härliga och kompetenta parkarbetare i tätt samarbete tillsammans med Parkkontoret som består av avdelningschef/stadsträdgårdsmästare, enhetschef, trädgårdsmästare, landskapsingenjör och naturvårdshandläggare. På sommarhalvåret förstärks personalstyrkan med ytterligare 15 säsongsarbetande parkarbetare.
Kort om Parkavdelningen av enhetschef Mirjam Holmberg:
Jag har jobbat på Parkavdelningen i över tjugo år varav de fyra sista åren som enhetschef och jag älskar den här arbetsplatsen och alla fantastiska och engagerade medarbetare!
Vill du bli en del i vårt härliga gäng på Parkavdelningen i Kumla? Vi söker nu parkarbetare inför säsongen 2026.
Arbetet som parkarbetare i Kumla kommun innebär arbete i varierande miljöer med skötsel och underhåll av offentliga gröna miljöer, lekplatser, skolgårdar, parker, tätortsnära natur och idrottsanläggningar. Du kommer bland annat att arbeta med gräsklippning, plantering, ogräsbekämpning och vattning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är händig och tycker om praktiskt arbete utomhus i högt tempo. Vi ser gärna att du har en relevant trädgårdsutbildning eller dokumenterad likvärdig erfarenhet, men lägger stor vikt på din arbetsvilja och förmåga att lära.
Vi söker en person som är ansvarsfull och som kan arbeta både självständigt och i grupp. Som parkarbetare träffar du många medborgare och är ett av ansiktena utåt för kommunen. God service och ett trevligt sätt är därför viktigt. Vi uppskattar flexibilitet och initiativtagande och att du kan utföra arbetet med ett gott handlag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och då jobbet emellanåt är fysiskt tungt behöver du vara i bra fysisk form.
Övrigt meriterande är körkort samt vana av att arbeta med olika trädgårdsmaskiner som lövblås, röjsåg, häcksax, gräsklippare, motorsågskörkort, arbete på väg, god lokalkännedom och traktorvana.
Intervjuer är planerat till den 12, 13 och 19 februari. För att vi ska hinna tillsätta tjänsterna i tid är det viktigt att du kan något att dessa datum.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef
Mirjam Holmberg mirjam.holmberg@kumla.se 019-58 88 76 Jobbnummer
