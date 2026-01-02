Parkarbetare säsong
2026-01-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kumla
, Hallsberg
, Degerfors
, Laxå
eller i hela Sverige
Till vår avdelning för Yttre skötsel söker vi nu 13 stycken Parkarbetare säsong!
Vi söker dig som tycker om att arbeta i utomhusmiljö. Du kommer att arbeta med yttre skötsel på våra skolor/förskolor och vara underställd arbetsledaren på Yttre skötsel. Anställningen är en säsongsanställning 1 april-30 sep 2026 alternativt 1 maj-31 okt 2026.
Arbetsbeskrivning i korthet;
Ha daglig kontakt med arbetsledaren
Gräsklippning
Ogräsbekämpning
Klippa häckar
Trimning
Lövupptagning
Bevattning
Daglig tillsyn av våra fastigheter
Kvalifikationer;
Kunskap inom trädgårdsskötsel och dokumenterad trädgårdsutbildning
God svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Erfarenhet av att köra bil med släp är meriterande
Körkort BE är meriterande
Röjsågsutbildning är meriterande
Datakunskap
Din person;
Vara flexibel med arbetstider vid arbetstoppar
Lätt för att samarbeta och kommunicera i grupp
Ordningsam
Hålla rent och snyggt på våra fastigheter
Vara lyhörd och ha en positiv attityd mot våra kunder/medarbetare
Verkar detta intressant?
Välkommen med din ansökan via Jobbet.se eller via länk på vår hemsida. Urval kommer ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-02-09.
Då vi jobbar i miljöer där barn vistas kommer vi inför anställning begära ett registerutdrag från Polismyndigheten.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Anneli Olsson på 070-020 28 86 eller på anneli.olsson@futurumfastigheter.se
Om arbetsgivaren - Futurum Fastigheter AB
Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med ca 100 anställda. Vår vision är att skapa miljöer värdiga våra barn. Vi äger, förvaltar och utvecklar miljöer där våra barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid. Barnen och ungdomarna är våra kunder. Dessutom är de vår framtid, så även om vi är ett fastighetsbolag, är det framtiden vi jobbar med. Det är därför vi heter Futurum.
Läs mer om oss på www.futurumfastigheter.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
