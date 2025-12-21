Parkarbetare, säsong
2025-12-21
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Parkenheten
Parkenheten sköter utemiljön som ägs av Region Gotland för att erbjuda allmänheten en trivsam park-, natur- och stadsmiljö.
Skötsel och underhåll av lekplatser, bad- och besöksplatser samt toaletter ingår. Snöröjning under vinterhalvåret även renhållning av gång- och cykelvägar förekommer. Vi är cirka 21 medarbetare och under säsong är vi cirka 45 stycken som verkar över hela Gotland.Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
Är du intresserad av växtkunskap och trivs med praktiskt arbete utomhus? Vi söker parkarbetare som vill bidra till välskötta planteringar och grönytor över hela Gotland. Du bör ha god fysisk kondition och vara van vid fysiskt krävande arbetsuppgifter. I rollen ingår bland annat plantering, vattning, häck- och gräsklippning, trimning, trädbeskärning, ogräsrensning samt renhållning. Vi värdesätter noggrannhet, ansvarstagande och ett intresse för växternas utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har trädgårdsmästare utbildning eller likvärdig utbildning som vi bedömer lämplig samt yrkeserfarenhet från park- eller trädgårdsarbete som kan styrkas med intyg och två relevanta referenser. Du har även utbildning och dokumenterad erfarenhet av arbete med skyddsvärda träd. Körkort B, manuell växellåda, är ett krav.
Vi värdesätter ett innovativt förhållningssätt till trädgård och hållbar kravställning samt systemvana, exempelvis erfarenhet av kartsystem i yrkesrollen. Yrkeserfarenhet från park- och grönytesektorn och vana vid maskinhantering både mindre och större maskiner såsom gräsklippare, grästrimmer, kompaktlastare eller redskapsbärare är meriterande. God språklig förmåga i flera språk är en fördel då arbetsmiljön ligger nära besöksnäringen.
Som person är du lätt att samarbeta med och trivs i team, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta ansvar för att planera och slutföra arbetsuppgifter. Vi söker en person med hög arbetsmoral, positiv inställning och god förmåga att prioritera och lösa problem i varierande arbetsmiljöer.
Om teknikförvaltningen
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter. Tillsammans arbetar vi med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1247". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Park Kontakt
Patrik Lindgren, arbetsledare 0498-269732 Jobbnummer
9658304