Parkarbetare Hovdala slott
2025-10-27
Det här erbjuder vi dig!
Ett varierat arbete i en underbar kultur- naturmiljö på och kring Hovdala slott utanför Hässleholm.
Tillsammans med 10 kollegor bidrar du till att vårda och utveckla Hässleholms kommuns främsta besöksmål!
Här kommer du att arbeta med
• Plantering och skötsel av växter - sätta blommor, buskar och träd, rensa ogräs, klippa häckar.
• Gräsyteskötsel - klippa gräs, trimma kanter, lufta och gödsla gräsmattor.
• Träd- och buskvård - beskärning, gallring, ibland fällning av träd.
• Renhållning - plocka skräp, tömma papperskorgar, hålla gångar och grusytor rena.
• Lekplats- och parkutrustning - inspektera, reparera och underhålla bänkar, lekredskap och annan utrustning.
• Vinterarbete - snöröjning, halkbekämpning, sanda gångvägar.
• Ofta är jobbet både praktiskt och utomhusbaserat, och kan innebära att man kör maskiner som gräsklippare, lövblås eller mindre traktorer och hjullastare
• Assistera vid olika typer av evenemang som konserter, teater, festivaler.
• Assistera driftstekniner gällande fastighetsförvaltning, kan gälla t.ex. el och temporära lösningar vid event gällande eldragning och elsäkerhet
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start från och med 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
B-körkort
Truckkort A1 och B1
Intyg för grävmaskin och lastmaskin, från BYN
Intyg för arbete med farligt gods (ADR 1.3)
Intyg för arbete på väg (APV 3.A)
Det är meriterande om du har röj- och motorsågskort och om du är utbildad inom HLR.
Du har vana av att arbeta i offentlig park/trädgård med kunskap att sköta grönytor och trivs att jobba med andra men kan också ta egna initiativ och arbeta på egen hand. Du har öga för att upptäcka skador på gångvägar, planteringar eller annan utrustning och ser till att de åtgärdas. Du planerar arbetet smart efter väder, säsong och tillgång på resurser. Kombinerar arbetsuppgifter effektivt för att spara tid och energi. Samarbetar med kollegor och kommuninvånare för att skapa en välkomnande miljö. Kan ta initiativ till mindre projekt, som blomsterplanteringar eller återbruksidéer, för att göra parken mer levande. Löser oväntade problem på plats, till exempel hanterar skadade träd eller nedskräpning på ett kreativt sätt. Du tar ansvar, ser möjligheter och bidrar aktivt till en bättre utemiljö.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att sätta invånaren i centrum och särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur och fritid, stärka kulturens roll som tillväxtfaktor och vara ett kulturellt nav i regionen. Kultur- och fritids verksamheter är nyskapande, mobila, inkluderande och attraktiva. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och mänskliga rättigheter ska ligga till grund. Här är vi en viktig pusselbit kring det främjande arbetet för att skapa en god livsmiljö och trygghet genom livet.
Hovdala slott ligger 7 kilometer söder om Hässleholm och är ett samarbete mellan Statens fastighetsverk och Hässleholms kommun. Från att ha varit föremål för strid och konflikt förvandlas Hovdala från slutet av 1600-talet till ett ståtligt gods och hem för ätten Ehrenborg.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
