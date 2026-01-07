Parkarbetare grusytor säsong 2026

Mark & Trädgård Skottorp AB / Trädgårdsanläggarjobb / Helsingborg
2026-01-07


Säsongsarbetare 2026 - Mark och Trädgård Skottorp AB Vill du arbeta utomhus, trivs med fysiskt arbete och gillar att se resultatet av det du gör? Då kan du vara den vi söker!
Inför säsongen 2026 söker vi positiva och engagerade säsongsarbetare till vårt team. Tillsammans ansvarar vi primärt för skötsel av Helsingborgs stads grusytor och ser till att miljöerna hålls trivsamma och välskötta. Om du känner dig bekväm så kommer du att få arbeta med maskiner för att sköta våra grusytor, så har du kört traktor eller liknande tidigare är det en stor fördel - det gör helt enkelt jobbet lite roligare och smidigare!
Du kommer utgå från kontoret i Helsingborg och kommer få jobba med ett gäng härliga medarbetare som har högt i tak. Vi har alltid kul på jobbet!

Publiceringsdatum
2026-01-07

Dina arbetsuppgifter
Underhåll och skötsel av grusytor

Enklare mark- och trädgårdsarbete

Maskinkörning


Vi söker dig som

Är glad, engagerad och har en positiv inställning

Gillar att arbeta fysiskt och inte är rädd för att ta initiativ

Är en prestigelös lagspelare och är bra på att samarbeta

Har ordningssinne och tar ansvar för ditt arbete

Har B körkort - manuell

Behärskar svenska i tal och skrift


Vi erbjuder

Lön enligt avtal

Arbetstid 07.00 - 16.00

Säsongsanställning april-september (kan förlängas beroende på säsongen)


Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till oss - vi ser fram emot att höra från dig!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mark & Trädgård Skottorp AB (org.nr 556878-0521), https://www.markochtradgard.se

Arbetsplats
Mark & Trädgård Skottorp

Kontakt
Martin Fast
martin@markochtradgard.se

Jobbnummer
9671900

