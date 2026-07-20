Parkarbetare grönyteskötsel
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen / Trädgårdsanläggarjobb / Höganäs Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Höganäs
2026-07-20
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Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens tekniska skötsel. Det innebär till exempel byggnation, anläggning och underhåll. Med stort hjärta tar vi hand om Kullahalvön – från pulsen i stadsgator till gröna parkoaser, ståtliga fastigheter, skratten på lekplatser och känslan på stränderna. Vi är också navet för intern service, från högkvalitativ matlagning till skinande rena lokaler.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i våra lag som på uppdrag av kommunala beställarorganisationer utför skötselentreprenader och mindre anläggningsarbete på allmänna ytor såsom parker, badstränder och lekplatser samt yttre fastighetsskötsel på skolor, förskolor och vårdhem.
Tjänsten är placerad i Utemiljö-enheten på Markbyggnadsavdelningen i Teknik och Fastighetsförvaltningen där du får arbetskollegor inom Infra, fordon och förråd. Sommar och vinterberedskap ingår i tjänsten.
Idag är vi ca 35 medarbetare på Markbyggnadsavdelningen.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har trädgårdsutbildning (minst gymnasial) med inriktning på grönyteskötsel eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Du ska ha minst 5 års erfarenhet av stordrift och ett stort engagemang för trädgårdsarbete. Du har hög arbetsmoral och är ambitiös och ansvarstagande.
Vi söker dig som är en lagspelare som kan bidra både i grupp och i självständiga uppdrag. Vi sätter stor vikt vid din personlighet för att bli en i laget. Du behöver också vara flexibel inför förändringar under arbetsdagen med förmåga att anpassa ditt arbete.
Du gör dig väl förstådd på svenska, i både tal och skrift samt har datorvana.
Du innehar B körkort för manuell växellåda.
Meriterande är yrkesbevis och/eller utbildning i motorsåg och röjsåg, växtkunskap och beskärning samt allmän anläggningskunskap. Meriterande med kompetens i trädbeskärning. Utbildningar såsom Arbete på väg, heta arbeten, lift och arbetsmiljöutbildning. Maskinvana då såväl mindre som större maskiner som används i det dagliga arbetet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Vi kommer att ha löpande intervjuer från och med publicering
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Kommun
(org.nr 212000-1165)
263 82 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef utemiljö
Jimmy. Jeonander jimmy.jeonander@hoganas.se +4642337344 Jobbnummer
10007134