Parkarbetare för säsongsarbete
2026-01-15
Har du gröna fingrar och tycker om att arbeta utomhus under sommarhalvåret? Nu söker vi säsongsarbetare till parkenheten på tekniska kontoret.
Som parkarbetare jobbar du med drift och underhåll av kommunens gröna ytor i Vetlanda tätort. Arbetet bidrar till att bevara och utveckla kommunens grönstruktur och till att främja biologisk mångfald. Tillsammans skapar vi trivsamma, välskötta och hållbara utemiljöer som uppskattas av kommunens invånare.
Som parkarbetare kan du komma att arbeta med bland annat:
• gräsklippning
• skötsel av grönytor
• plantering av växter, ogräsrensning samt klippning och beskärning av träd, buskar och häckar
• skötsel och vattning av sommarblommor
• vår- och höststädning av parker och offentliga ytor
• renhållning, tömning av papperskorgar och hundlatriner
• lättare mark- och anläggningsarbeten
• reparation och nyanläggning av parkytor, gröna ytor och rabatter samt etablering av nyplanteringar
• underhåll av lekplatser
• transport och underhåll av offentliga utemöbler
Vi söker dig som har god fysik, trivs med praktiskt arbete och är beredd att ta i när arbetsuppgifterna kräver det. Du tycker om att arbeta utomhus och ser väder och vind som en naturlig del av arbetsdagen.
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor, vilket innebär att du behöver kunna samarbeta väl samtidigt som du kan planera din arbetsdag och ta ansvar för dina uppgifter. Struktur är viktig i lagarbetet, men flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar är minst lika betydelsefullt. Att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift är nödvändigt i rollen.
Tjänsten är tidsbegränsad mellan 4 maj och 30 september - omfattningen är 100 procent.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.
• Treårigt naturbruksgymnasium eller annan gymnasieutbildning i kombination med grundläggande trädgårdsutbildning, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
• Tidigare erfarenhet av grönskötsel.
• Körkort med minst B-behörighet.
• Utbildning inom arbete på väg är önskvärt.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande:
• BE-körkort eller B96
• Motorsågskörkort Ersättning
