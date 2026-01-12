Parkarbetare för säsongsanställning
2026-01-12
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-01-12Beskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen söker parkarbetare för säsongsanställning till Gata/park
avdelningen.
Vi arbetar med service till våra kommuninvånare. Hos oss är det högt i tak, vi brinner för det vi skapar och varje dag får vi nya utmaningar, En bra arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen ger goda resultat.
Tjänsten är tidsbegränsad under perioden april-oktober. Exakt avtalstid kan anpassas och bestäms i dialog. Anställning på heltid. Arbete sker vardagar under dagtidDina arbetsuppgifter
Du som vill arbeta hos oss ska ha ett stort intresse för park- och grönyteskötsel. Du kommer att få arbeta såväl i arbetslag som självständigt. Arbetsuppgifter som kan förekomma är parkunderhåll,
maskinkörning, skötsel av grönytor, plantering samt renhållning.
Placering kommer vara i Värnamo, men arbete genomförs i hela kommunen.Kvalifikationer
Erfarenheter inom park- och grönyteskötsel är meriterande. Lösningsfokus och samarbete med kollegor krävs för att lyckas i tjänsten. Arbetet sker i offentliga miljöer där det behövs ett bra bemötande mot allmänheten. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
Körkort för personbil erfordras. Röjsågskort och motorsågskort är meriterande.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna
tjänstetillsättning.
Teknik- och fritidsförvaltningen. Vi är med och bygger nya anläggningar och fastigheter, underhåller kommunens lokaler och utvecklar friluftslivet. Vi ger även stöd till föreningar och sköter om gator, vägar, parker, dricksvatten och avloppsvatten. Hos oss hittar du dessutom simhallen, hälsocenter och fritidsbiblioteken.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fritidsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- Och Fritidsförvaltningen, Gata-/park-Avdelningen Kontakt
Per Olof Johansson 0370-377185 Jobbnummer
9679855