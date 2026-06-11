Parkarbetare
Kristianstads kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Kristianstad Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Kristianstad
2026-06-11
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Inom tekniska förvaltningen/Anläggning ansvarar vi för att utveckla, underhålla och driftsätta kommunens infrastruktur i form av grönytor, trafik, gator, torg, natur och skyddsvallar samt VA försörjningen. Vi söker nu en parkarbetare som kan arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom grönyteskötsel i kommunen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Som parkarbetare hos oss kommer du att arbeta med alla förekommande parkarbeten i Kristianstads kommun där vi utför service åt medborgarna och verksamheterna i kommunen. Du är en ambassadör för staden och vår verksamhet ute i våra offentliga miljöer.
Du kommer att arbeta i ett trevligt arbetslag med varierande arbetsuppgifter såsom gräsklippning, trimning, häckklippning, planteringar, ogräsbekämpning, trädfällning/beskärning och underhåll. Förutom parker och sommarblommor sköter vi även utemiljöer på skolor och förskolor. I rollen som parkarbetare kommer du även att ha kontakt med andra verksamheter, entreprenörer och personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten
Vem söker vi?
Vi söker dig som har utbildning med inriktning på grönyteskötsel eller mångårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen behöver du ha god växtkunskap och kunskaper i beskärning. För tjänsten krävs B-körkort för manuell växellåda och du behöver även ha vana av att köra med släp, traktor och andra redskapsbärare som exempelvis sopmaskin och mindre snöröjningsfordon.
Arbetet kräver god datorvana och att du hanterar Office-paketet utan problem. Du kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift och det är en fördel om du även kan kommunicera på engelska.
Motorsågs-certifikat A, B, C, E, samt liftcertifikat, BE-körkort och C-körkort är meriterande liksom ifall du har utbildning i arbete på väg 1.1–1.3, 2.2 och om du har röjsågsutbildning är även det meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara en flexibel, noggrann och serviceinriktad person med god samarbetsförmåga och kunna arbeta både självständigt och i grupp. Du har förmågan att planera ditt arbete, följa instruktioner samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner och leverera resultat. Vi vill att du kan hantera pressade situationer med bibehållet lugn och du är en person med hög säkerhetsmedvetenhet. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner och behöver ha social kompetens när du möter olika människor i ditt arbete.
I arbetet förekommer tunga lyft vilket kräver god fysik.
Om du blir erbjuden anställning behöver du beställa och visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Det här är vi
Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-11Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tjänsten är ett vikariat med start september-26 till juni -27.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TEK-2026-23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Anläggning Kontakt
Driftledare
Elenore Bengtsson 044-13 14 64 Jobbnummer
9959885