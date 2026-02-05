Parkarbetare
2026-02-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vill du arbeta, utvecklas och få värdefull erfarenhet? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga människor som vill jobba hos oss och få chansen att etablera sig eller komma vidare i arbetslivet.
Om tjänstenVi erbjuder flera olika typer av jobb och varierande arbetstider, vilket gör att vi kan matcha rätt person till rätt uppdrag.
Hos oss får du:
Möjlighet att komma ut i arbetslivet och bygga erfarenhet
En trygg arbetsplats med stödjande kollegor
Chans till utveckling och långsiktigt arbete
Arbetsuppgifterna varierar beroende på tjänst och verksamhet.
Vi söker dig som:Är motiverad, pålitlig och villig att arbeta
Har körkort
Vill utvecklas och ta ansvar
Publiceringsdatum2026-02-05
Skicka din ansökan och berätta kort om dig själv och varför du vill komma o jobba med oss.
Skriv gärna vilken typ av jobb och vilka arbetstider du är intresserad av.
Viktigt: Ange även om du har rätt till nystartsjobb eller andra anställningsstöd
Om Flexibel PersonalpartnerFlexibel Personalpartner har varit en trygg och engagerad aktör inom rekrytering och bemanning sedan 2007. Vår verksamhet bygger på flexibilitet, närhet och långsiktighet både gentemot våra kunder och våra medarbetare.
Vi anpassar oss efter våra kunders behov, men lika viktigt är att vi ser till människorna som jobbar hos oss. Hos Flexibel Personalpartner får du en arbetsgivare som lyssnar, stöttar och ger dig rätt förutsättningar att lyckas, oavsett om du är i början av din arbetsresa eller vill ta nästa steg i arbetslivet.
Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi har byggt upp genom åren. Många av våra kunder har varit med oss sedan starten ett tydligt bevis på kvalitet, ansvarstagande och förtroende. Samma långsiktiga syn har vi på våra medarbetare.
Nu söker vi fler engagerade och arbetsvilliga personer som vill representera Flexibel Personalpartner ute hos våra kunder. Hos oss är rätt inställning viktigast resten ser vi till att lära ut. Tillsammans bidrar vi till våra kunders framgångar och skapar möjligheter för fler att etablera sig och växa i arbetslivet. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FPP Flexibel Personalpartner AB
(org.nr 556754-3110), http://www.flexibelpp.com Arbetsplats
