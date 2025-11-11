Parkarbetare
2025-11-11
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Kontoret Produktion och Service utgör en enhet inom Serviceförvaltningen.
Verksamheten är intäktsfinansierad genom försäljning till Trollhättans Stads förvaltningar och bolag och vi är totalt ca 80 medarbetare. De tjänster som tillhandahålls är markentreprenader, grönyteskötsel, vägunderhåll, fordons- och verkstadsmekaniskt arbete, transporttjänster och förrådstjänster. Inom verksamheten finns också internpostutdelning, fastighetsförvaltning samt fastighetsservice.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två nya medarbetare till Drift och underhålls parkavdelning. Tjänsten som är inriktad mot parkarbete innefattar alla inom branschen förekommande arbeten. Arbeten inom övriga avdelningar kan förekomma. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Säsongsbundna arbeten t ex plantering och skötsel av sommarblommor
• Underhåll av parkmark, naturparker och lekplatser
• Utvändig skötsel av skolgårdar, förskolor och fritidsgårdar
• Anläggning av gräsmattor, rabatter och övriga grönytor
• Plattläggning och mindre anläggningsarbeten
• Skogsröjning, trädfällning och beskärning
• Snöröjning och sandning med maskin eller lastbil
• Lastmaskiner och traktorer används för lastning, planering och transport av material
• Lagansvar tillämpas, handledning av personal ingårKvalifikationer
Utbildning inom trädgårdsyrket (motsvarande naturbruksgymnasium) och/eller verifierad erfarenhet är krav. God växtkännedom och kunskap av trädbeskärning är en förutsättning. God yrkesmässig vana av större gräsklippare, traktor och redskapsbärare är meriterande. Erfarenhet av snöröjning med fordon är meriterande. Motorsågskörkort och yrkeserfarenhet av trädfällning är meriterande. Förarbevis lastmaskin är önskvärt. Körkort klass B är ett krav. Då vi halkbekämpar på vintern och kör vattentankar på sommaren med lastbilar är körkort klass C och YKB starkt meriterande.
Du skall ha god datakunskap för att kunna hantera uppdragsbeskrivningar samt tidsrapportera. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är driven, strukturerad och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Då tjänsten innehåller många möten med både kollegor och kunder krävs ett professionellt uppträdande. God fysik är en förutsättning för att klara arbetet då tunga lyft och anläggningsarbete ingår i arbetet. Du är stresstålig.
Anställningsinformation
Tillsvidare 100% med tillträde i mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Beredskapstjänstgöring kan ingå och oregelbundna arbetstider förekommer.
Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonseringstidens slut.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
