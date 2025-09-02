Parkarbetare
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du serviceinriktad, självgående och tycker om att arbeta utomhus? Vill du vara med och göra kommunens parker till oaser för medborgare och besökare? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Som parkarbetare får du ett rörligt, varierat och roligt arbete i ett glatt gäng av kollegor med god sammanhållning.
I ditt dagliga arbete deltar du i den löpande driften och underhållet av kommunens parker där du utgår ifrån en skötselplan vilken hanteras i ett digitalt system via smartphone.
Rollen förutsätter att du har kontakt med samordnare för parklaget du ingår i, närmsta chef, teamet du tillhör och invånare/besökare i kommunen där du är ansiktet utåt. Arbetet utförs både ensamt och i grupp med andra kollegor. Då vi värderar laganda, är det självklart för dig att bidra till en kreativ och trivsam arbetsplats där alla gör nytta!
Som parkarbetare blir du en del av Tekniska kontoret och avdelningen Gata, park och skog där vi ansvarar för att sköta och utveckla kommunens gator, vägar, parker och grönområden. Vi hanterar även parkering, samt underhåller och hyr ut fordon och maskiner.
Tjänsten är placerad i Huskvarna. Vid behov kan arbetsdagen under en kortare eller längre tid påbörjas på en annan depå inom kommunen. I tjänsten ingår även beredskapstjänstgöring.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
- Löpande drift och underhåll av kommunens parker
- Gräsklippning
- Trimning och ogräsrensning
- Städning av ytor
- Planteringar
- Klippning av träd och häckar
- Inslag av traktorkörning
- Snöröjning
Din kompetensKvalifikationer
- Utbildning med inriktning trädgård eller annan likvärdig utbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av parkskötsel och/eller trädgårdsskötsel.
- Erfarenhet av arbete med digitala arbetsverktyg som smartphone.
- Körkort (B) manuell växellåda.
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
- God fysisk förmåga då arbetet är rörligt och innebär tunga lyft.
Meriterande
- Utbildningen Arbete på väg
- Körkort (C)
- Motorsågskörkort
- Erfarenhet av traktorkörning
Personliga Egenskaper
Som person är du positiv, engagerad och har ett serviceinriktat arbetssätt med fokus på hög kvalitet och ett gott bemötande. Din kommunikativa förmåga är god, och du har lätt för att skapa hållbara relationer och samarbeten - både internt och externt. Du är självgående, strukturerar ditt arbete väl och tar ansvar för att slutföra dina arbetsuppgifter. Då flexibilitet är en viktig del av rollen, trivs du med att anpassa dig till förändrade förutsättningar och nya uppdrag.
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb - du blir en del av något större.
Läs mer om:
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst med start enligt överenskommelse. Beredskapstjänstgöring ingår då verksamheten under vintertid har snöröjning som en av de huvudsakliga uppgifterna.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga betyg på adekvat utbildning och tjänstgöringsintyg i din ansökan. Fundera även över två referenser om du blir kallad till intervju. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer planeras från 24/9 till 26/9.
Eftersom arbetsuppgifterna medför exponering för vibrationer kommer du kallas till en medicinsk kontroll kopplad till vibrationsarbetet.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Parkarbetare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
