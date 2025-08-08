Parkarbetare
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen / Trädgårdsanläggarjobb / Nyköping Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Nyköping
2025-08-08
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Tekniska divisionen i Nyköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fyra verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållningen och Kommunfastigheter. Dessa stöds av en projektavdelning, ekonomiavdelning, samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 200 tillsvidareanställda och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor per år. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.
Gata, Park, Hamn inom tekniska divisionen ansvarar för drift- och underhåll av gator, parker och Nyköpings hamn på uppdrag av Bygg- och tekniknämnden samt vissa fritidsanläggningar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten ska se till att Nyköping har ett funktionellt och säkert gatu- och vägsystem som tillgodoser trafikanternas behov av trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. Välskötta gator, vackra parkmiljöer, säkra lekplatser och en levande hamn ska göra Nyköping till en attraktiv ort för både invånare och besökare.
Välkommen till en arbetsplats med stor variationPubliceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Gata/Park/Hamn söker nu en parkarbetare med växtkännedom och ett intresse för grönytearbete. Som parkarbetare har du ett övergripande uppdrag för underhåll av parker, grönytor och lekplatser i kommunen samt skötseluppdrag åt Kommunfastigheter. Arbetet innefattar bland annat beskärning, trädfällning, röjning, gräsklippning, underhåll och anläggning av parker och lekplatser, städning samt snöröjning.
I tjänsterna ingår beredskapstjänstgöring vintertid. Tjänstgöring på helger och utanför ordinarie arbetstid förekommer.Kvalifikationer
Du som söker ska ha:
• trädgårdsutbildning på lägst gymnasienivå, eller likvärdiga kunskaper förvärvade på annat sätt
• god växtkännedom
• tidigare erfarenhet av parkarbete, skötsel och underhåll av parkanläggningar
• vana att hantera grönytemaskiner
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande är:
• CE-körkort
• God lokalkännedom i Nyköpings kommun
• Motorsåg och röjsågsbehörighet
• Arbete på väg
Du kommer att arbeta i arbetslag och det är därför viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra för att tillsammans nå bästa resultat. Du har även förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter självständigt. Då arbetet innebär att du träffar allmänheten i olika sammanhang är det viktigt att du är social och serviceinriktad. Du bemöter medborgare och turister på ett positivt och trevligt sätt. Arbetet är bitvis väldigt tungt och kräver bra fysik varför vi ser att du trivs med ett fysiskt och rörligt arbete, och ser tjusningen med att arbeta utomhus i skiftande väder.
Då ett stort intresse väntas på denna rekrytering önskar vi att ansökan sker via webben och att du anger vilken av tjänsterna du är intresserad av.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271559". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940) Arbetsplats
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Kontakt
Driftchef Park
Marie Sjöström 0155-45 71 07 Jobbnummer
9451034