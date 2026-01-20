Parkarbetare - säsongsarbete
2026-01-20
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består främst av skötsel och underhåll av kommunens parker och grönytor såsom rensning av rabatter, plantering, beskärning, vattning, ogräsbekämpning och gräsklippning.Kvalifikationer
Vi söker en person som har god samarbetsförmåga, kan ta egna initiativ och kan arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av trädgårdsarbete. Har du utbildning inom området är det meriterande.
För vissa av tjänsterna erfordras körkort och du behöver ha fyllt 18 år innan tillträdesdagen.
ÖVRIGT
Anställningen varar i regel från 8 till 16 veckor och du anger i din ansökan vilken period du är intresserad av att arbeta.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
Ronneby kommun tillämpar rökfri arbetstid.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300668-2026-4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Arbetsplats
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Kontakt
Enhetschef park
Unni Johannesson unni.johannesson@ronneby.se 0457-618213 Jobbnummer
9694843