Parkarbetare - säsong
2025-12-17
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens parker, lekplatser, fritidsanläggningar och naturområden.
Offentlig utemiljö, som ansvarar för parker och grönområden söker nu säsongsarbetare.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu medarbetare som vill arbeta under säsongen april - september med oss.
Arbetet innebär drift och underhåll av parker och grönområden.
Skötsel av bland annat gräsytor, lekplatser och rabattytor. Gräsklippning, grästrimning, rabattvård, renhållning, städning samt enklare reparationer och underhåll.Kvalifikationer
Du ska vara minst 18 år och ha B- körkort.
Har du tidigare erfarenhet av grönyteskötsel, ser vi detta som en merit.
Säsongsarbete med ev möjlighet till förlängning alt tillsvidareanställning. Vi gör löpande urval i denna rekrytering.
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
