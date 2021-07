Park- och kustmedarbetare med inriktning maskinförare - Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen - Trädgårdsanläggarjobb i Falkenberg

Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen / Trädgårdsanläggarjobb / Falkenberg2021-07-07Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen är Falkenberg kommuns tredje största förvaltning med ca 170 medarbetare. Förvaltningen ansvarar bland annat för idrotts- och badanläggningar, ishall, evenemangshall, bibliotek, offentlig konst, gatufrågor, byggprojekt, designmuseum och kulturarv. Öppen ungdomsverksamhet, föreningsstöd, konsument- och budgetrådgivning, skötsel av kommunens skogar, parker, grönytor och stränder ligger också under förvaltningens ansvarsområde.Falkenberg har fin skog och flera stränder där Skrea strand tillhör en av Sveriges allra finaste. Vi söker nu en medarbetare till ett av våra arbetslag på Park- och Kustenheten med utgångspunkt från Åkarevägen 10.2021-07-07Vi erbjuder ett varierat och fysiskt arbete då det största arbetsområdet innefattar kommunens skogar och stränder.Skog- och kustenheten sköter stränderna, skogarna, naturmarker, dammar, offentliga toaletter samt Vallarnas minizoo. Sommartid förekommer även arbete med gräsklippning, laxfiske och skräphantering inom kommunen.Helgtjänstgöring ingår i tjänsten.Vi söker dig som har utbildning inom trädgård/naturbruk eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant samt viss erfarenhet inom skog. Du har vana av maskinhantering av såväl större som mindre maskiner, exempelvis traktorer (både äldre och moderna datoriserade), redskapsbärare och röjsåg/motorsåg. Tjänsten kräver minst B-körkort. CE-körkort, motorsågsvana/röjsågsvana och vana av griplastarkran är meriterande. Tjänsten kräver vissa utbildningar som ges på plats vid behov. Arbetet är varierat och kräver att man både sitter i maskin och arbetar praktiskt utanför. Maskinansvaret och körning kommer att vara fördelat på flera medarbetare. Många arbetsuppgifter levereras via vårt felanmälningssystem och vår skogstraktor är av modern typ där mycket är datoriserat, därav krävs viss datorvana.Som person är du uthållig i ditt arbete och då tjänsten innebär arbete i arbetslag har du lätt för att samarbeta samtidigt som du även kan arbeta självständigt. Säkerhet är viktigt för dig eftersom du arbetar nära både medarbetare och allmänhet. Miljöerna vi arbetar i är till största delen tätortsnära vilket kräver både flexibilitet och tålamod eftersom allmänheten vistas i samma områden. Ett praktiskt handlag underlättar din vardag. Självklart har du ett gott bemötande till både medborgare och kollegor samt är lösningsfokuserad och händig.ÖVRIGTIntervjuer sker löpande så ansök redan idag!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Falkenbergs kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-31Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen5850715