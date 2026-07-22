Park- och gatuarbetare
Karlsborgs kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Karlsborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Karlsborg
2026-07-22
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Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett varierande och meningsfullt arbete med frihet under ansvar. Hos oss är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Givetvis får du som anställd i Karlsborgs kommun ta del av förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och individuell lönesättning. Det finns även en rad andra förmåner som anställd i Karlsborgs kommun som du kan ha rätt till. Läs gärna mer om dem här. Du är vår viktigaste resurs och vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar till ett välmående liv. Det gör vi genom att satsa på ett brett friskvårdsutbud genom gratis motionssim, vattengympa, kostnadsfri massage samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina förutsättningar.
Arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en verksamhet med en stor spännvidd innehållande enheterna gata/park, vatten- och avlopp, plan- och bygg, fastighet, kost samt lokalvård och tillhörande administrativa tjänster.
Gatu- och parkenheten ansvarar för drift och underhåll av gator, parkytor, fritidsanläggningar, skog i och utanför tätort och har även ansvar för vatten- och avloppsledningsnätet. Enheten sköter även underhåll på lekutrustning, både på allmänna platser och på kommunens skolor och förskolor. Personalstyrkan består av 10 personer, fördelade på tre olika arbetsområden. Under högsäsong ökar personalstyrkan med ca 3 personer.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett självständigt team som ansvarar för driften av kommunens parkytor, skolor och idrottsplatser. Detta innebär både akuta reparationer, men också mer långsiktigt underhålls- och förnyelsearbete. Då organisationen är relativt liten kommer stöttning av de andra delarna inom gatu- och parkdriften också ingå i tjänsten vid behov. Beredskapstjänstgöring för vinterväghållning ingår.Kvalifikationer
Du bör ha någon form av utbildning inom skog och skötsel av grönytor alternativt mark och anläggning eller ha förvärvat likvärdiga yrkeskunskaper enligt nedanstående arbetsuppgifter.
Yrkeskunnande inom:
Maskinkörning gällande lastmaskin, traktor, gräsklippare osv
Anläggningsarbete gällande gator, parkytor, lekplatser osv
Körkort för motorsåg och erfarenhet av skogsarbete är meriterande
Ett krav, då verksamheten äger rum i olika delar av kommunen, är giltigt B-körkort. Det är även önskvärt med någon form av behörighet för tyngre fordon. Tjänsten innebär också samarbete med många människor vilket kräver att du har bra kommunikationsförmåga och servicekänsla. Finns ytterligare kompetens med koppling till vår verksamhet, är detta självklart meriterande.
Större delen av jobbet sker utomhus och en god allmänfysik är en förutsättning.Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Urval och rekrytering kan komma att ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 550 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt Instagramkonto Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs Kommun
(org.nr 212000-1629), https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Storgatan 16 (visa karta
)
546 82 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Facklig organisation söks via kommunens växel 0505-17000 Jobbnummer
10008856