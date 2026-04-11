Paralegal med minst 2 års erfarenhet
2026-04-11
Publiceringsdatum2026-04-11
Söker du nya utmaningar och vill arbeta på en växande Advokatbyrå i centrala Stockholm? Sök då tjänsten som Paralegal hos oss på Advantage Advokatbyrå.
Vi söker en noggrann och engagerad paralegal med minst två års erfarenhet som vill arbeta i en professionell och utvecklande miljö. I rollen kommer du att arbeta nära våra jurister och advokater och bidra med både juridiskt och administrativt stöd i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat rättsutredningar, upprättande av PM, inlagor och andra juridiska texter samt förberedelser inför förhandlingar. Du kommer även att arbeta med administration, dokumenthantering samt framtagande av presentationsmaterial. I rollen ingår också löpande kontakt med klienter, myndigheter och domstolar.
Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av liknande arbete och som har mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift. Du är skicklig på att formulera välstrukturerade och juridiskt hållbara inlagor, har ett rikt ordförråd och behärskar både svenska och engelska på en hög nivå. Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande, och du trivs med att arbeta såväl självständigt som i team.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö med högt tempo, nära erfarna jurister och advokater, samt goda möjligheter till utveckling inom juridik och administration.
Om bolaget
Advantage Advokatbyrå är en allmän praktiserande advokatbyrå som erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till privatpersoner, företag och föreningar. Vi tillhandahåller tjänster inom flertalet rättsområden. Vi sitter i fina lokaler på Sveavägen mitt i stan. På kontoret är det alltid god stämning och högt i tak, gemenskapen är mycket viktig hos oss varför stor vikt kommer att läggas på att hitta någon som vi tror passar in i gruppen. Vidare information om bolaget finner du på vår hemsida www.advantage.seSå ansöker du
Skicka gärna in din ansökan bestående av CV, personligt brev samt relevanta betyg och intyg. Då urval och intervjuer kommer att ske löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan skickas till info@advantage.se
Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Enbart genom e-post.
E-post: info@advantage.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advantage Advokatbyrå AB
(org.nr 556849-0345)
Sveavägen 33 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Advantage Adv byrå AB Kontakt
Shafqat Khatana shafqat@advantage.se 0700467836 Jobbnummer
