Paralegal
2026-03-29
Publiceringsdatum2026-03-29
Är du en driven och strukturerad Paralegal? Vill du arbeta med ärenden kopplade till stadsutvecklingen och markägande i Göteborg där ditt arbete gör skillnad för stadens invånare? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som Paralegal (kvalificerad juridisk handläggare) hos oss på exploateringsförvaltningen i centrala Göteborg.
Exploateringsförvaltningen äger kommunens mark och ansvarar för markförsörjningen, för en långsiktig och hållbar utbyggnad av Göteborg. Förvaltningen ansvarar för genomförande av exploateringsprojekt och stadens stora och komplexa infrastrukturinvesteringar, men också att tillhandahålla boende för hemlösa.
Vi söker en Paralegal som vill bli en viktig del av vårt juristteam som består av nio erfarna jurister samt en chefsjurist. Det här är en ny tjänst hos oss - en förstärkning av vårt team som gör stor skillnad i ett högt ärendetryck. Du kommer att bli en central stödfunktion till våra jurister och arbeta i en miljö där kvalitet, noggrannhet, service och samhällsnytta står i fokus.
Som Paralegal hos oss får du en bred och varierad roll där du arbetar både självständigt och i nära samarbete med våra jurister. Ditt uppdrag innebär kvalificerat juridiskt och administrativt arbete och rollen ger utrymme för att själv strukturera och organisera ditt arbete.
Vi är ett gott gäng och som anställd på kommunen erbjuds du en trygg anställning och en god arbetsmiljö utan krav på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid. Vi tillämpar flexibelt arbetssätt och har det nyrenoverade och centrala kontoret som vi delar med de andra stadsutvecklade förvaltningarna som vårt första val när vi utför våra arbetsuppgifter. Vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan under förutsättning att det fungerar för verksamhetens behov.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
- Genomföra och utveckla kontroller av våra avtalsparter
- Samordna skadeståndsärenden
- Kvalitetssäkring, sammanställning av material och utföra rättsutredningar
- Arbete och administration med inlagor, yttranden, avgifter till domstol och myndigheter
- Diarieföring av handlingar
- Föra anteckningar vid interna möten
- Bistå chefsjuristen vid fördelning av ärenden och kontroll av e-post
- Administrera tjänster kopplade till juridiska databaser och kreditupplysningar
- Följa upp och bevaka uppdatering av mallar, styrande dokument och informationsmaterial.
- Genomföra avrop på ramavtal och bistå i enklare direktupphandlingar. Samverka med avdelningsadministrationen och säkerställa god ordning i processer och flöden.
Vad erbjuder vi?
Du får en ny och viktig roll där du är med från start och bidrar till att forma arbetssättet. Hos oss arbetar du i en verksamhet som är central för Göteborgs stadsutveckling och omgiven av engagerade kollegor i en juristenhet med hög kompetens och ett gott samarbetsklimat. Här får du möjlighet att utvecklas i yrket som Paralegal inom en stabil och samhällsviktig organisation.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har eftergymnasial utbildning som Paralegal, juridisk assistent eller motsvarande. Har du en kandidatexamen inom offentlig förvaltning med erfarenhet av domstolshandläggning, är det även kvalificerande för denna tjänst.
- Är framåt, serviceinriktad och kan bidra med struktur, ordning och kontroll.
- Är noggrann, ansvarstagande och har en god förmåga att växla mellan olika uppgifter och göra självständiga prioriteringar.
- Har lätt för att samarbeta och kommunicera med både kollegor och externa parter.
- Har god förmåga att hantera information, dokument och digitala system. Anställningsvillkor
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.Om företaget
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1275".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Exploateringsförvaltningen
Lotta Åström lotta.astrom@exploatering.goteborg.se 031-3681096
