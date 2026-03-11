Paralegal
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-03-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB i Göteborg
, Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Mannheimer Swartling erbjuder högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning i Sverige och globalt. Med över 430 specialiserade jurister täcker vi i princip alla affärsjuridiska områden inom en mängd olika verksamheter och branscher. Våra klienter är allt från större bolag och offentliga myndigheter till gamla familjeföretag och djärva entreprenörer. Hållbarhet, liksom våra grundläggande värderingar - affärsfokus, kvalitet och laganda - är integrerade delar i byråns verksamhet. Mannheimer Swartling har 650 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, New York och Singapore.
Vad kul att du är intresserad av att bli en del av vårt team! Hos oss har du möjligheten att forma din egen karriär genom utbildning och personlig utveckling. Här kan du läsa mer om rollen som Paralegal och vad som utmärker Mannheimer Swartling som arbetsplats.
Att jobba som Paralegal
Du bär huvudansvar för kontorets paralegaluppgifter och samarbetar tätt med framförallt våra jurister inom byråns verksamhetsgrupp för tvistlösning och juniorassistenter inom avdelningen för administrativ support.
Rollen ger utrymme för att själv strukturera och organisera ditt arbete samtidigt som du får en bra inblick och förståelse för olika processer. Tvistlösningsgruppen arbetar tillsammans i olika projekt och har ett nära samarbete vilket innebär att vi är måna om att du är en lagspelare och har förmåga att arbeta flexibelt. Vi tycker att det är viktigt att vi har roligt tillsammans på jobbet och därför erbjuds olika sociala sammankomster, aktiviteter och utbildningskonferenser.
Några av dina arbetsuppgifter:
• Databassökningar
• Rättsutredningar
• Förberedelser inför förhandlingar
• Arbete och administration med inlagor och yttranden
• Avancerad dokumenthantering
• Framtagande av presentationsmaterial
• Översättningar
• Kontakt med klienter och myndigheter samt domstolar
• Kvalitetssäkring och research av olika slagPubliceringsdatum2026-03-11Profil
Vi söker dig som har en examen från universitet, högskola eller yrkeshögskola som Paralegal. Alternativt har du arbetat några år inom området och på så sätt fått relevant erfarenhet motsvarande studier.
För att trivas i rollen tror vi att du är organiserad och metodisk samt kan hantera snäva tidsramar. Du brinner för att ge service, att lösa problem och levererar hög kvalitet i allt du gör. Du har en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt såväl på svenska som på engelska samt behärskar Office-paketet mycket väl.
En kultur vi tror du trivs i
Vi söker medarbetare som kompletterar vårt team och delar våra grundläggande värderingar - laganda, affärsfokus och kvalitet.
Utmärkande för byrån är vår unika affärsmodell Pure Lockstep. En modell som innebär att vi fokuserar på gemensamma mål och hjälper varandra att bli så bra som möjligt. Att vi samarbetar och delar med oss av kunskaper och erfarenheter är själva utgångspunkten för Pure Lockstep. Det har i sin tur byggt en ovanligt stark företagskultur och öppnar upp för unika utvecklingsmöjligheter för alla våra medarbetare.
Kontor och kollegor
Som Paralegal ingår du i byråns tvistlösningsgrupp och administrativa support. Du kommer att arbeta på vårt kontor vid Järntorget i Göteborg där vi är cirka 100 medarbetare. Vi erbjuder dig möjligheten att få arbeta i ett team med andra kollegor i en internationell miljö samt att ge service av högsta klass. Vi strävar efter att ha kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Vi drivs av en stark gemenskap och arbetar prestigelöst över gränserna både inom byrån och tillsammans med våra klienter. Engagemang, trivsel och delaktighet är grundläggande principer för oss.
Mannheimer Swartling är inte bara en arbetsplats - här blir du en del av en stark gemenskap som värdesätter utveckling och samarbete. Om du letar efter en dynamisk arbetsplats där du kan utveckla dina färdigheter och samarbeta med stöttande kollegor, då har du kommit rätt.
Vad händer nu?
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt, då vi kallar löpande till intervjuer och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Bifoga CV, personligt brev och examensbevis inklusive resultatintyg. Tjänsten är ett vikariat på heltid, med start enligt överenskommelse och planerat slutdatum per den 14 augusti 2027.
Vi hanterar inga ansökningar via e-mail utan endast via ansökningsformuläret nedan. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Hanna Granvkist (hanna.grankvist@msa.se
).
Vi ser fram emot din ansökan!
Som en del i vår rekryteringsprocess anlitar vi ToFindOut för att genomföra en bakgrundskontroll av slutkandidat. Särskild information om detta lämnas till kandidaten av ToFindOut innan dess att kontrollen utförs. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
(org.nr 556399-4499) Jobbnummer
9791767