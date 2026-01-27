Palliativt centrum söker gravvik som fysioterapeut
2026-01-27
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Den specialiserade palliativa vården på Akademiska sjukhuset bedrivs på palliativt centrum som består av Specialiserad palliativ vårdavdelning (SPVA), avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH), palliativa konsultteamet (PKT) och palliativ mottagning. På Palliativt centrums enheter vårdas patienter med olika diagnoser och i olika åldrar, även ibland barn som är i behov av specialiserad palliativ vård i sitt eget hem eller på särskilt boende.
Palliativt centrum är just nu i starten av en spännande utvecklingsresa, med ambitionen att stärka både verksamheten och den palliativa vården i stort. Vi söker nu drivna medarbetare som vill vara med i det gemensamma arbetet att stärka, utveckla och bredda den palliativa vården inom vårt län.
Ditt uppdrag
Vi arbetar multidisciplinärt och läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer samarbetar tätt tillsammans. Att vara Fysioterapeut hos oss är ett spännande arbete där du får möta patienter och anhöriga i många olika situationer. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. I tjänsten ingår arbete på Specialiserad Palliativ vårdavdelning (SPVA) och på Avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH). Även mottagningen kan bli aktuell. I arbetsuppgifterna ingår att ge råd och stöd kring fysisk aktivitet, icke farmakologisk smärtlindring (TENS), utprovning av hjälpmedel, bedömning av förflyttning och funktionsförmåga och viloställningar etc.
Just nu händer mycket inom vårt område och här blir du en del av en verksamhet som bygger för framtiden - där ditt engagemang och dina idéer är viktiga för oss!
Du är Fysioterapeut med några års erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av palliativ vård. Du behöver god kunskap i det svenska språket, både i tal och i skrift. B-körkort är ett krav, då hembesök är en del av arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Du sätter alltid patienten i fokus, är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du är en positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö.
Du är strukturerad och kommunikativ. Vidare ser vi att du är stresstålig och tycker om att arbeta i team. Vi ser att du har god samarbetsförmåga, är självständig, flexibel och arbetar kvalitetsmedvetet.
Vi erbjuder
Ett graviditetsvikariat, på 75-100 %, med start 1 maj 2026 t.o.m 30 september 2027, med möjlighet till förlängning.
Intervjuer sker fortlöpande och tillsättning av tjänster kan bli aktuellt innan annonstiden gått ut.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Tillförordnad avdelningschef Ulrika Larsson 018-617 20 58
Biträdande avdelningschef Linda Frode 018-617 43 67
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
