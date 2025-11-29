Paketering & sortering - extra jobb v.50-51

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Göteborg
2025-11-29


Letar du efter ett extra jobb med högt tempo i produktion? Vi söker dig till ett jobb inom livsmedelsbranschen med fokus på paketering, etikettering och sortering. Perfekt för dig som pluggar minst 50% eller redan har deltidsjobb - och vill fylla på med fler timmar.
Arbetsuppgifter:

Paketering, etikettering och sortering av livsmedelsprodukter


Säkerställa att etiketter och förpackningar hamnar rätt


Fysiskt arbete i högt tempo


Vi söker dig som:

Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo


Är noggrann, effektiv och ordningsam


Kommunicerar på svenska i tal och skrift


Är minst 18 år och har studier eller annan anställning på minst 50 %


Arbetstid: Arbetstid: 06:00-15:00, måndag-fredag, vecka 50 och 51.
Låter det intressant? Skicka din ansökan idag - vi ser fram emot att ha dig med i vårt team!

Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se

Arbetsplats
Wrkfrc

Kontakt
Sabina Likic
sabina.likic@wrkfrc.se

Jobbnummer
9621133

