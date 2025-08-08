Paketbilschaufförer Tibro
Berglund Transport är ett företag som satsar på hög service, nöjda kunder och lojala anställda. Företaget grundades 1991 och är ett etablerat åkeri.
Företaget har idag ca 140 fordon och ca 200 medarbetare.
Vi har en stor bredd av verksamhet, därav består vår fordonspark av paketbilar, distributionsbilar, kranbilar och bil och släp.
Vi söker nu paketbilschaufförer till vår verksamhet i Tibro. 6 månaders provanställning tillämpas för att sedan kunna gå över till en tillsvidaretjänst hos oss.
Du ska distribuera leveranser till privatkunder och företag.
Du som person är noggrann och strukturerad och du upplevs professionell i din yrkesroll.
Bil utgår från Tibro.
För att passa till denna tjänst bör du vara:
• Flexibel och trivas med kundkontakter
• Van vid lastning och lossning och vara i fysiskt god form
• Självgående och hålla tidsramar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: jobb@berglundtrp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Paketbilschaufför Tibro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffan Berglund Transport AB
(org.nr 556617-5104), http://www.berglundtrp.se
543 30 TIBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffan Berglund Transport AB Jobbnummer
9450303