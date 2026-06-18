Paketbilschaufför sommarvikarie Borlänge
Staffan Berglund Transport AB / Fordonsförarjobb / Borlänge Visa alla fordonsförarjobb i Borlänge
2026-06-18
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Berglund Transport är ett företag som satsar på hög service, nöjda kunder och lojala anställda. Företaget grundades 1991 och är ett etablerat åkeri med Stor-Stockholm, Dalarna, Roslagen och Uppland som arbetsfält.
Företaget har idag ca 170 fordon och ca 200 medarbetare.
Vi har en stor bredd av verksamhet, därav består vår fordonspark av paketbilar, distributionsbilar, kranbilar, schakttrailer samt flaktrailers. Välkommen att besöka vår hemsida www.berglundtrp.se
Vi söker nu en sommarvikarie som utgår från Borlänge. Arbetet går ut på att med skåpbil distribuera paketgods i ett specifikt område i hela Dalarna. I arbetsbeskrivningen ingår förutom distribution även sortering av gods, planering av rutt och lastning av bil.
Under arbetspasset träffar du ständigt leveransmottagare och därför är det ett krav att du håller ett vårdat yttre och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal o skrift.
Du skall vara stresstålig, Visa stort intresse av att vilja lära samt ha viss datakunskap då vi använder oss av handdator som är en mycket viktig del i det dagliga arbetet.
Arbetet genomförs delvis självständigt och i samarbete med andra så det är av yttersta vikt att du är både självgående och har lätt att samarbeta. Det råder högt tempo och det förekommer ständigt tunga lyft så det är en fördel om du har god fysik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: borlangejobb@berglundtrp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Paketbilschaufför vik Bor". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Staffan Berglund Transport AB
(org.nr 556617-5104), http://www.berglundtrp.se
781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffan Berglund Transport AB Jobbnummer
9969354