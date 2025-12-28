Paketbilschaufför DHL Freight Rosersberg (B-kort)
2025-12-28
Vi är ett sammansvetsat och framgångsrikt team med många års erfarenhet inom
vägtransport och logistik.
Vi eftersträvar högsta kvalitet genom bra personalpolitik, modern fordonsflotta och
stort eget ansvar. Vi levererar!
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att köra paketbil sedan innan.
Arbetet består av leveranser och hämtningar av paket i västerort, arbetsdagen börjar och slutar på DHL Freight i Rosersberg.
Detta är ett varierande arbete med stort kundfokus där frihet under ansvar råder.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och kunder.
Vi söker dig med följande egenskaper och styrkor:
• du är en lagspelare
• du är duktig på att kommunicera
• du kan växla tempo och är stresstålig
• du gillar ordning och reda
• du tar hand om bilen som om det vore din egen
• du är nyfiken och har en vilja att lära dig nya saker
Lön enligt kollektivavtal.
OBS Ansökan sker via ledigajobb.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trångsunds Åkeri O Transport AB
(org.nr 556790-5277) Arbetsplats
Trångsunds Åkeri o Transport AB Kontakt
Produktionschef
Kevin Keckman kevin@trangsundsakeri.se 0733455013 Jobbnummer
9664102