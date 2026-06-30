Paint Automation Engineer - Robotics

Surely Sci & Tech AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-06-30


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Key Responsibilities:
Support daily automation operations in paint systems
Troubleshoot and resolve automation issues
Optimize production flow, quality & efficiency
Work with cross-functional teams (production, maintenance, engineering)
Develop and improve automation programs

Required Skills:
Robot programming & industrial automation
Root cause analysis & troubleshooting
Automated production systems
Safety standards & pneumatic systems
Bonus Skills:
ABB IRB 5500 paint robots
Paint shop / wet paint processes
ATEX environments & 2K paint systems
Language: English (Swedish is a plus)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
E-post: surelyscitech@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Surely Sci & Tech AB (org.nr 559580-6752)
Kungsportsavenyen 21 (visa karta)
411 36  GÖTEBORG

Kontakt
Harshini J
surelyscitech@outlook.com

Jobbnummer
9986048

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