Paid Social Specialist till byrå
Nordicrule AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-02
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Vill du arbeta med datadriven digital marknadsföring där kreativitet och analys går hand i hand, och samtidigt vara en del av ett snabbväxande bolag med höga ambitioner?
Vi söker nu en Paid Social Specialist som vill ta nästa steg i sin karriär och vara med och skapa lönsamma kampanjer för ett brett spektrum av kunder. Här får du stor frihet att påverka både arbetssätt och strategi, samtidigt som du blir en viktig del av ett engagerat team med stort fokus på resultat och ständig utveckling.
Rollen passar dig som drivs av att kombinera kreativt innehåll med analys och optimering för att skapa bästa möjliga affärsresultat.
OM BOLAGET
Bolaget är en snabbväxande digital marknadsföringsbyrå som hjälper företag att växa genom datadriven digital annonsering och performance marketing. Med expertis inom bland annat Paid Social, SEO och SEM arbetar teamet med att skapa mätbara resultat och långsiktig tillväxt för kunder inom flera olika branscher och marknader.
Organisationen präglas av en entreprenöriell kultur där innovation, samarbete och kontinuerlig utveckling står i fokus. Här uppmuntras nya idéer, eget ansvar och ett arbetssätt där analys och kreativitet går hand i hand.
Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas och erbjuder en miljö där medarbetare får möjlighet att utvecklas snabbt och påverka både kundernas resultat och verksamhetens fortsatta utveckling.
OM ROLLEN
Som Paid Social Specialist ansvarar du för att planera, genomföra och optimera digitala kampanjer med fokus på att skapa lönsam tillväxt för kunderna.
Du arbetar genom hela kampanjprocessen – från idé och kreativt koncept till analys, optimering och uppföljning, och har ett nära samarbete med både kunder och kollegor.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Planera, sätta upp och optimera kampanjer i Meta Ads, TikTok Ads och LinkedIn Ads
Ta fram kreativa kampanjkoncept tillsammans med kunder och interna team
Skapa och anpassa annonsmaterial i form av bild och video
Testa nya målgrupper, budskap och kreativa format
Följa upp kampanjresultat och identifiera förbättringsmöjligheter
Arbeta datadrivet med analys och optimering för ökad lönsamhet
Bidra med idéer och strategier för att utveckla kundernas digitala annonsering
Samarbeta nära kunder för att identifiera nya affärs- och tillväxtmöjligheter
Rollen erbjuder stor frihet under ansvar och passar dig som vill arbeta i en miljö där utveckling, innovation och prestation står i centrum.
VI SÖKER DIG SOMHar 3–5 års erfarenhet av Paid Social, antingen från byrå eller inhouse
Har gedigen erfarenhet av annonsering i Meta Ads
Har erfarenhet av e-handel eller andra digitalt affärsdrivna verksamheter
Har erfarenhet av att skapa och anpassa annonsmaterial utifrån både befintligt och nytt innehåll
Har goda kunskaper i bild- och videoredigering, exempelvis i Adobe Creative Suite eller Canva
Har ett starkt intresse för analys och arbetar datadrivet för att optimera kampanjresultat
Är initiativtagande, nyfiken och motiveras av att testa nya idéer och arbetssätt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Extra meriterande om du:
Har erfarenhet av SEM eller sökannonsering
Har arbetat med spårning, konverteringsmätning eller analysverktyg
Har erfarenhet av A/B-testning och experimentdriven optimering
Har arbetat med flera annonsplattformar och internationella marknader
Har erfarenhet från snabbväxande byrå- eller e-handelsmiljöer
ÖVRIG INFORMATION
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Marknadsmässig samt attraktiva förmåner
Arbetstider: Kontorstider
Plats: Stockholm med möjlighet till hybridarbete
REKRYTERINGSPROCESS & KONTAKT
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att kandidaten som får tjänsten blir anställd direkt hos vår kund. Rekryteringsprocessen hanteras av Nordicrule och vår kund önskar att alla frågor rörande tjänsten mejlas in till Nordicrule.
Fahim Gani: fahim.gani@nordicrule.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordicrule AB
(org.nr 559571-4741)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Kontakt
Fahim Gani fahim.gani@nordicrule.se +46738792244 Jobbnummer
9988938