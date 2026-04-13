Paid Search Marketing Specialist
Home Furnishing Nordic AB är en del av BHG Group, en av Nordens ledande e-handelskoncerner inom byggvaror och heminredning. Inom Home Furnishing Nordic driver vi välkända varumärken som Trademax, Chilli, Furniturebox och Kodin1. Vi verkar i en entreprenöriell och datadriven miljö med tydligt fokus på lönsam tillväxt.
Nu söker vi en Paid Search Marketing Specialist till vårt huvudkontor i Helsingborg.
Om rollen
Det här är rollen för dig som har byggt en stabil grund inom Paid Search och nu vill ta nästa steg - från att optimera enskilda kampanjer till att förstå och påverka hur Paid Search driver affären i stort.
Hos oss arbetar du inte isolerat med annonsering, utan i nära koppling till SEO, sortiment och produktdata. Paid är en del av en större tillväxtmodell där struktur, relevans och datakvalitet är avgörande för att lyckas.
Du blir en nyckelspelare i vårt Online Marketing-team och rapporterar till Head of Online Marketing. Samtidigt är du en del av en större kontext inom BHG Group, där du samarbetar med andra specialister och kontinuerligt utvecklar arbetssätt och struktur.
Ditt huvudsakliga fokus i det dagliga arbetet är att utveckla vår sökannonsering med målet att driva lönsam tillväxt. Det innebär att arbeta med allt från budstrategier och kampanjstruktur till feed-optimering och hur vårt erbjudande presenteras i sök.
På sikt ser vi att rollen breddas till att även omfatta fler kanaler och bidra till hur vi bygger en mer skalbar och mindre paid-beroende trafikmix.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Ansvara för och utveckla våra Google Ads-konton med fokus på lönsam tillväxt
Arbeta mot tydliga affärsmål kopplat till ROAS/POAS och bidra till att förbättra dessa över tid
Fördela och optimera budget mellan konton, kategorier och marknader utifrån affärspotential
Utveckla kampanjstruktur och budstrategier baserat på data, mönster och beteenden
Arbeta aktivt med feed-optimering och produktdata (t.ex. via Channable eller liknande verktyg)
Identifiera förbättringsområden i struktur, arbetssätt och datakvalitet
Analysera resultat och omsätta insikter till konkreta åtgärder
Automatisera och effektivisera arbetssätt där det skapar skalbarhet
På sikt: bidra till utveckling av fler kanaler och hur Paid samverkar med övriga growth-initiativ
Vi söker dig som
Har cirka 1-3 års erfarenhet av att arbeta med Google Ads
Har arbetat med e-handel och förstår kopplingen mellan trafik, konvertering och lönsamhet
Har erfarenhet av produktfeeds och gärna verktyg som Channable (eller liknande)
Har god förståelse för Google Analytics och datadrivet arbetssätt
Har arbetat mot tydliga mål kopplade till lönsamhet
Meriterande:
Erfarenhet av Meta (Facebook/Instagram Ads)
Erfarenhet av Microsoft Ads eller andra Paid-kanaler
Erfarenhet av spårning, attribuering och GTM
Intresse för automatisering eller enklare scripting
Vem är du?
Vi söker dig som har en stabil grund i yrket och nu vill utvecklas i en mer komplex och affärsnära miljö.
Du drivs av att förstå hur saker hänger ihop - inte bara vad som fungerar, utan varför.
Vi tror att du får energi och är stark i följande beteenden:
Analyserande - du ser mönster i data och använder dem som grund för beslut
Problemlösande - du motiveras av att identifiera avvikelser och hitta lösningar
Strategisk - du kan lyfta blicken och förstå hur dina insatser påverkar helheten
Förbättrande - du söker aktivt efter sätt att effektivisera och utveckla arbetssätt
Lärande - du är nyfiken och vill kontinuerligt utveckla din kompetens
Målmedveten - du trivs med tydliga mål och drivs av att nå och överträffa dem
Bedömande - du väger risker och möjligheter innan du agerar
Du trivs i en miljö med högt tempo, tar ansvar för ditt område och vill utvecklas tillsammans med bolaget.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta med några av Sveriges största Google Ads-konton
En roll där du får arbeta nära affären och påverka tillväxt och lönsamhet
Tillgång till kompetensutbyte inom hela BHG Group
En entreprenöriell miljö med stort eget ansvar
Möjlighet att på sikt bredda dig inom fler kanaler och områden
Goda utvecklingsmöjligheter inom koncernen
En stark kultur med högt tempo och stort engagemang
Lön: 35 000 - 45 000 kr/månad beroende på erfarenhet
Omfattning: Heltid
Placering: Landskronavägen 5B, 252 32 Helsingborg
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
