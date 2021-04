Paid Media Specialist (SoMe) - Noor Digital Agency AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

Noor Digital Agency AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2021-04-09Nu söker vi på Noor en person som brinner för sociala medier och vill bli vår nya Paid Media Specialist!Noor är en engagerad digitalbyrå med visionen att bli Sveriges ledande och mest serviceinriktade digitalbyrå. Idag är vi 26 anställda och vårt team består av en härlig mix av kreativa skapare och nördiga SEO-tekniker på fyra orter i landet.I takt med att vi växer söker vi nu en tekniskt kunnig marknadsförare som vill bli vår nya Digital Specialist för våra SEO- och SEM-kunder.Vem är du?Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet från liknande roll med gedigen erfarenhet inom Sociala Medier.Du har mycket goda kunskaper i Facebook Business Manager. har du även kunskaper inom Google Ads är det ett stort plus. Dessutom har du ett kreativt tänk samtidigt som du är analytiskt lagd för att ständigt förbättra resultatet för våra kunders annonser.För att klara av denna roll måste du ha arbetat några år inom liknande arbete med Facebook Ads Manager och förstår upplägget med kampanj, Ad Sets och annons - samt arbete med pixlar och kataloghantering etc.Vilka arbetsuppgifter?Som Social Media Manager på Noor kommer du bland annat...arbeta med bild-, produkt- och videoannonsering i Facebook Ads Managerarbeta med bild-, produkt- och videoannonsering i LinkedIn Campaign Managersköta våra kunders organiska flöden i sociala medierha löpande kontakt med kunderansvara och vidareutveckla våra interna sociala medierRollen är med andra ord relativt fri och bred. Den innefattar allt från löpande kundkontakt till operativt arbete med bild-, produkt- och videoannonsering för våra kunder i Ads Manager etc.Då du kommer in i ett växande bolag är det viktigt att du är flexibel och prestigelös, du bör tycka om att arbeta i ett högt tempo med ständig förändring.Vad kan vi erbjuda?En arbetsplats där det ställs höga krav men samtidigt stor flexibilitet. Du kommer in tidigt i ett relativt nystartat bolag och får vara med att sätta struktur och processer samt kulturen i en expansiv fas.Dessutom får du:6 veckor semesterFriskvårdsbidragFlextiderTjänstepension2021-04-09