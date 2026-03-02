Paid Media Consultant till Nivide i Malmö
2026-03-02
Trivs du med nära kunddialoger, gillar att driva utveckling och uppskattar möjligheten att själv ta initiativ, fatta beslut och skapa momentum? Hos Nivide får du arbeta med några av Sveriges mest väletablerade B2B-bolag, forma deras tillväxt i digitala kanaler och bli en nyckelperson i ett bolag där din kompetens och ditt driv får stort genomslag. Låter det som du? Läs vidare!
Om rollen
I rollen som Paid Media Consultant leder du kundernas utveckling i Google Ads, Meta Ads och LinkedIn Ads - men framför allt driver du deras affär framåt. Du arbetar nära beslutsfattare, bygger starka kundrelationer och tar en självklar rådgivande roll. Du kommer in som expert, men också som den som skapar riktning när kunden fastnar eller behöver ett tydligare fokus.
Du arbetar helt på distans och styr din arbetsdag på det sätt som är mest effektivt för dig och dina kunder. Rollen är operativ, men innehåller också ett starkt inslag av strategi, affärsmässighet och relationsbyggande. Det här är en roll för dig som vill mer än att bara optimera konton - du vill påverka riktningen, driva dialogen och stå för framdriften
Du kommer bland annat att:
Driva och optimera annonsering i Google Ads, Meta Ads och LinkedIn Ads för våra B2B-kunder.
Utveckla kunders SEO-arbete och bidra till en digital helhet som skapar affärsvärde.
Ta ansvar för resultatet - inte bara på klicknivå, utan kopplat till faktisk effekt och affärsmål.
Identifiera flaskhalsar bortom annonseringen och föra rådgivande dialoger kring kundens digitala strategi som helhet.
Sätta fingret på problem som påverkar annonseringens resultat och ge tydliga, trygga rekommendationer.
Prioritera, rekommendera och hjälpa kunden att fatta rätt beslut.
Utmana, förbättra och utveckla interna arbetssätt hos Nivide.
Bygga långsiktiga, professionella kundrelationer där du är en naturlig partner i deras digitala tillväxt.
Om dig
Vi tror att du idag arbetar på en marknads- eller reklambyrå, där du är van vid att driva flera kundrelationer samtidigt, hantera eget arbete och agera proaktivt i dina rekommendationer. Du har några års operativ erfarenhet av Paid Media, gärna inom B2B, och är trygg i att förklara resultat, ge vägledning och skapa förtroende hos kunderna.
Du har djup förståelse för hur trafik, budskap, erbjudande, webb och affärsmål samverkar, och erfarenhet av CRM, kundresor, konverteringsspårning, marketing automation, CRO och andra faktorer som påverkar kundernas köpresa efter annonsklick. Du har även stenkoll på centrala begrepp som kostnad per resultat, ROAS, Quality Score och A/B-testning, och vet hur du analyserar annonseringen för att kontinuerligt förbättra resultaten för våra kunder.
Som person är du analytisk, strukturerad och van vid att ta initiativ och ansvar när det behövs. Du trivs med att arbeta självständigt, men har samtidigt förmågan att samarbeta effektivt digitalt och bidra i teamets framdrift.
Om Nivide
Hos oss får du frihet att själv lägga upp din arbetsdag och fullt mandat att driva dina kunders utveckling. Du arbetar nära beslutsfattare i etablerade och ambitiösa B2B-bolag och blir en central kompetens i ett litet, tydligt organiserat team där din insats märks direkt. Här slipper du hierarkier, internpolitik och långsamma processer - istället finns snabba vägar från idé till beslut.
Välkommen med din ansökan!
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt söka med din LinkedIn URL. Urval sker löpande och rollen kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag som är 23 mars 2026.
I den här rekryteringen samarbetar Nivide AB med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lukas Drelich på lukas.drelich@roirekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett heltidsjobb.
