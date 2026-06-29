Packuppdrag på lager i Helsingborg
Konsultia AB / Fabriksjobb / Helsingborg Visa alla fabriksjobb i Helsingborg
2026-06-29
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Om kundföretaget
Vill du ta dina första steg inom lager och logistik? Hos oss får du möjlighet att bli en del av ett team där du lär dig grunderna i paketering och lagerarbete i ett praktiskt och fartfyllt uppdrag. Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
I rollen som paketeringsmedarbetare arbetar du tillsammans med kollegor för att säkerställa att produkter packas korrekt och levereras i tid. Uppdraget startar vecka 28 och innebär att ni som team genomför en större paketeringsinsats av skönhetsprodukter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Paketering och emballering av produkter enligt tydliga instruktioner
Märkning och etikettering av paket
Enklare kvalitetskontroller
Påfyllning av material vid arbetsstationer
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen
Uppdraget omfattar en större volym om cirka 150 000 förpackningar, vilket ger dig möjlighet att snabbt bygga erfarenhet inom lager och logistik. Arbetet sker i ett högt tempo, där samarbete, noggrannhet och ansvarstagande är viktiga egenskaper.Profil
Vi söker dig som är i början av din arbetslivskarriär och vill utvecklas inom lager och logistik. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet – vi värdesätter din inställning och vilja att lära.
Vi tror att du:
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är en lagspelare och samarbetar bra med andra
Har en positiv inställning och vill bidra till gruppen
Kan följa instruktioner och arbeta strukturerat
Det är meriterande, men inget krav, om du har tidigare erfarenhet av lagerarbete eller liknande praktiska jobb.
Övrig information
Start: Vecka 28
Omfattning: Heltid under uppdragets period
Placering: Helsingborg
Arbetstider: Dagtid vardagar
Ålder: Har fyllt 18 år
Uppdraget är tidsbegränsat och pågår under en intensiv period, vilket passar dig som vill skaffa värdefull arbetslivserfarenhet på kort tid.
För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren.
Du blir en del av ett team där samarbete, engagemang och en positiv inställning står i fokus.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.seÖppen
för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Flottaregatan 22A (visa karta
)
254 67 HELSINGBORG Kontakt
Niklas Björk niklas.bjork@konsultia.se Jobbnummer
9982750