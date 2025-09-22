Packpersonal sökes för heltidsarbete på Tryckeri i Malmö
Vill du ha ett aktivt heltidsjobb på ett väletablerat tryckeri i Malmö? Är du målmedveten, noggrann och trivs med att arbeta i team? Då kan detta vara tjänsten för dig - sök redan idag!
Vår kund är specialister i en föränderlig värld och har i över 45 år levererat skolkataloger till sina kunder. Idag befinner de sig i en expansiv fas och arbetar med allt från visitkort till fasadvepor. De har den samlade kunskap och erfarenhet som krävs för att erbjuda enkla och effektiva lösningar till sina kunder. Ta chansen att bli en del av deras engagerade team på tryckeriet i Malmö!
I rollen som packpersonal kommer du att arbeta på företagets packavdelning, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att plocka och packa olika trycksaker såsom skolkataloger, kalendrar och posters. Du kommer även att fylla på packmaterial och bidra till att hålla ordning på lagret. Arbetet sker i ett högt tempo tillsammans med andra, vilket gör att du bör trivas med att arbeta i grupp och mot tydliga mål.
Detta är en heltidstjänst med varierande arbetstider. Skiftgång förekommer, och arbetstiderna är:
Dagpass: 07:00-15:30
Kvällspass: 15:30-22:30
Tjänsten förväntas starta omgående och vi söker dig som är tillgänglig för arbete på heltid under en längre period.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Trivs i ett högt arbetstempo och med fysiskt arbete
Har ett öga för detaljer och arbetar noggrant
Är en lagspelare med god samarbetsförmåga
Tar ansvar och är pålitlig i din roll
Tidigare erfarenhet från liknande arbete är meriterande men inte ett krav - rätt inställning och vilja att lära värderas högt.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
