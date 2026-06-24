Packoplock - Säljare mot butikskedjor
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2026-06-24
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. PACKOPLOCK SCANDINAVIA AB Packoplock Scandinavia AB grundades 2007 och har sedan dess blivit en ledande grossist av emballage och förbrukningsartiklar i Norden. Vi säljer våra produkter via webb, katalog och säljkår. Med över 55 000 företagskunder och en årlig omsättning på drygt 500 MSEK har vi en kraftig tillväxtresa bakom oss. Packoplock är moderbolaget men vi har även tre dotterbolag i koncernen; Napakka i Finland, Husted i Danmark och Nordahl i Göteborg. Vi är idag 140 anställda. Vi säljer över 12 000 standardartiklar, som vi köper in från över 450 tillverkare som finns i hela världen. I Norrköping ligger vårt 20.000 m2 stora centrallager.
Har du ett brinnande intresse för försäljning och vill arbeta i en miljö som präglas av gemenskap, engagemang och resultat? Drivs du av att skapa långvariga relationer och leverera resultat? Vill du vara en del av ett företag med stora möjligheter och ett säljteam bestående av 15 stöttande medarbetare? Då ska du söka denna tjänst idag!
RollenVi söker en driven och relationsskapande säljare. Du blir vår nya stjärna i Mellansverige, framförallt runt Norrköping/Stockholm, där du kommer arbeta med försäljning av butiksemballage, speciellt tryckta bärkassar, mot alla typer av butikskedjor. Med utgångspunkt från kontoret i Norrköping, planerar och bokar du själv dina möten – inga kallbesök, utan väl förberedda och kundnära träffar där du analyserar behov och föreslår lösningar. Kort summerat kommer du:
- Ansvara för försäljning av butiksemballage mot butikskedjor inom ditt distrikt - Driva prospektering och utveckla befintliga kundrelationer - Följa upp kunder, både stora och små – från mindre beställningar till strategiska samarbeten - Bidra till affärsutveckling och lyfta distriktets potential
IntroduktionFör att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas i din nya roll kommer du under din första tid på Packoplock arbeta som innesäljare på kontoret i Norrköping. Det kommer ge dig en bred förståelse och kunskap kring sortiment, kunder, interna arbetsprocesser, system etc. Efter ca 6-12 månader är du redo att med självförtroende ge dig ut på vägarna.
Din profilVi söker dig som älskar försäljning, möten med andra människor och att göra långsiktiga bestående affärer. Du är van vid att alltid leverera på allra högsta nivå. Du behöver vara självgående och ansvarstagande samt vara genuint nyfiken på din kunds verksamhet och utmaningar. Du motiveras av att arbeta mot uppsatta mål och har en ödmjukhet som tar dig framåt. Du skapar förtroende hos dina kunder och är en naturlig relationsskapare som alltid gör det lilla extra. Dessutom är du en god kommunikatör och flexibel i ditt förhållningssätt.
Krav/meriterande för tjänsten
Minst 3–5 års erfarenhet av försäljning i någon form
Erfarenhet från butik/retail och/eller förpackning/emballage är meriterande men absolut inget krav
God dator- och systemvana
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort och gillar att köra bil
Vi erbjuderUtöver lön och bonus erbjuder vi en miljö som präglas av laganda och ett driv att vilja hjälpa kunden. Hos oss på Packoplock präglas vardagen av våra världsklassmål och då vi är ett snabbt växande företag är initiativ, framåtanda, kamratskap och ett stort engagemang, viktiga för oss. Vi tror oss vara ett roligt, lösningsorienterat företag. Vi värdesätter långsiktighet, nya arbetssätt och lösningar tillsammans med våra kunder. Vi är ett starkt och engagerat team som håller ihop och hjälper varandra.
Övrig informationBoendeort: NorrköpingBil: Ingår efter avslutad introduktion, resor blir en naturlig del av din vardag.Pension: JaFriskvård: Ja
Kontakt och ansökanInfinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta: Emil Nilsson på telefon, 070-5591192Mårten Näsvall på e-mail; marten.nasvall@infinityhr.se
Välkommen att söka tjänsten genom att använda ansökningsformuläret nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Human Resources Sweden AB
(org.nr 556783-3156)
602 10 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Packoplock Kontakt
Rekryterare
Mårten Näsvall marten.nasvall@infinityhr.se Jobbnummer
9977848