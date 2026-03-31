Packoperatör - Helsingborg
2026-03-31
Packoperatör till slutdel i produktion - Helsingborg
Är du noggrann, ansvarstagande och trivs med ett fysiskt arbete där kvalitet står i fokus? Vi söker nu en packoperatör till slutdelen av produktionen hos vår kund i Helsingborg med omgående start.
I rollen arbetar du med att packa och färdigställa order för leverans. Du hanterar ömtåliga produkter i varierande storlekar, vilket kräver att du är varsam, strukturerad och har ett öga för detaljer. Arbetet innebär även att registrera och administrera sändningar i Logtrade när ordern är färdigpackad. Det är därför meriterande om du har erfarenhet av systemet sedan tidigare.
Vi söker dig som har erfarenhet från produktion, lager eller liknande arbete och som är van vid ett fysiskt arbetstempo. Du är noggrann i ditt utförande, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta enligt tydliga rutiner. Stor vikt läggs vid din inställning och din vilja att bidra till en välfungerande produktion.
Tjänsten är placerad i Helsingborg och arbetstiden är förlagd till dagtid, kl. 07.00-16.00. Start sker omgående och urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Publiceringsdatum2026-03-31Kvalifikationer
• Flytande svenska i tal och skrift
• Noggrann och stor förståelse för ömtåligt gods
• Van vid fysiskt arbete
• Tidigare erfarenhet av Logtrade eller likvärdigt affärs-/bokningssystem
Meriterande:
• Körkort och tillgång till bil
• TruckkortSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7233693-1922441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
