PA till juriststudent - Särnmark Assistans AB

Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala2021-04-14Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 2500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Solna men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Höör, Linköping, Kinna, Uddevalla, Karlstad och Visby.Assistenter sökes till en positiv och målorienterad juriststudent.Jag är en kille på 22 år gammal och ska flytta hem till Uppsala. Jag har studerat i Karlstad på juristutbildningen under 8 terminer vi Karlstads universitet. Nu är det dags att göra min uppsatspraktik i Uppsala. Praktiken kommer att vara på en advokatbyrå som arbetar med brottsmål, tvångslagstiftning, familjerätt och asylrätt. Är nu i behov av en positiv, trygg, lojal assistent som gillar nya utmaningar och vill vara en del av mitt underbara assistentteam.Vem är jag?Min omgivning beskriver mig som en kille med stort driv, målorienterad och mycket nära till skratt och glädje. På min fritid gillar jag att hänga med kompisar, äta god mat, träna, se på film och att umgås med familjen. Sedan ett tag tillbaka har jag dykarcertifikat och när tillfället ges tar jag mig gärna en "titt under ytan". Jag är född med en CP-skada vilket betyder att assistenten ska vara mina armar och ben. Därav behöver jag hjälp med de praktiska momenten såsom måltider, personlig hygien och i mitt arbete.Vem söker jag?Jag söker dig mellan 20-30 år, kvinna eller man, som har båda fötterna på jorden och är trygg i sig själv.Du ska ha fart och fläkt, inte tvekar för nya utmaningar, kan anpassa dig till nya situationer, är noggrann och har humor. Vi kan ena stunden vara i en rättssal till att chilla i soffan. Du behöver ha förmåga att kunna distansera dig från dina egna känslor och värderingar. Ditt eget tyckande får inte påverka mitt arbete. Du ska kunna vara i en konfliktfylld miljö utan att du påverkas negativt. Att du har en integritet och ett leverne som inte väcker anstöt, är också viktigt för mig. Du ska kunna hantera känslig information och i det är tystnadsplikt A och O för att du ska kunna arbeta hos mig.Mina dagar kommer att bestå av studier och praktik både hemma och i skolan, träning, resor samt annat kul som livet har att erbjuda. Ett plus är om du också delar samma intressen. Det är kul om du kan hänga med på resor med övernattningarArbetspassen varierar utifrån min praktikDu måste behärska det svenska språket fullt ut och att du inte ha några läs- och skrivsvårigheter. Det är ett krav.Du måste kunna lämna in ett utdrag från belastningsregistret. Tidigare arbete som personlig assistent är inget krav.Låter det intressant och känner du dig träffad? Tveka inte att höra av dig! Intervjuer sker löpande.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-04-14Individuell lönesättning Kollektivavtal mellan Kommunal och VårdföretagarnaFriskvårdbidragSista dag att ansöka är 2021-05-14Särnmark Assistans AB5691115