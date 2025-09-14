PA med erfarenhet av ekonomisk redovisning
2025-09-14
Vi söker en pålitlig och mångsidig personlig assistent som kan stötta i den dagliga driften av vårt takföretag. Rollen är bred och kräver både administrativa kunskaper och praktisk inställning.
Bokföring & ekonomi: Grundläggande bokföring, fakturahantering och uppföljning.
Städ & ordning: Städ av toaletter, kontorsutrymmen och kök en gång i veckan.
Kundservice: Ta emot samtal och mejl, boka möten och ge professionell service till våra kunder.
Offertstöd: Utvärdera inkommande offerter och bistå vid prissättning.
Lager & material: Hantera inventarier, beställa varor och upprätta materiallistor inför projekt.
Första hjälpen: Vara beredd att hantera enklare olyckor eller nödsituationer och kunna agera snabbt vid behov.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bokföring och administrativt arbete.
Är noggrann, strukturerad och trivs med att hålla ordning och reda.
Har god kommunikationsförmåga och gillar att ge service.
Har grundläggande första hjälpen-kunskaper.
Trivs med varierade arbetsuppgifter, från administration till praktiska sysslor som städning.
Vi erbjuder
En bred och varierad roll i ett växande företag.
Möjlighet att vara en central del i vår organisation och påverka hur vi utvecklas.
En arbetsmiljö där engagemang, ansvar och säkerhet uppskattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: rekrytering@himlabra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HB Tak & Solceller AB
(org.nr 559517-9168) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9507549