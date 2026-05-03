PA/Executive Secretary - Deltid, Omgående start - Visby
Mc Alevey, Thomas / Assistentjobb / Gotland Visa alla assistentjobb i Gotland
2026-05-03
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mc Alevey, Thomas i Gotland
PA/Executive Assistent - Deltid, Omgående start - Visby
Jag heter Tom, entreprenör, äventyrare och filmskapare, bland annat bakom Bandit Rock och tidig musikstreaming. Efter en nackskada lever jag som C4-tetraplegiker, det vill säga förlamad från nacken och nedåt men inte helt, och driver fortsatt projekt inom film, kreativa satsningar och resor. Jag har nyligen fått de resurser som krävs för att ta in rätt person som kan hjälpa mig framåt.
Tjänsten är formellt PA, personlig assistent, vilket innebär att du vid behov hjälper mig i vardagliga, praktiska och ibland mycket personliga moment i livet. Det kan handla om allt från förflyttningar, rutiner i hemmet och att vara ett tryggt stöd i olika situationer, till att följa med på möten och resor. Det är ett nära samarbete som bygger på förtroende, lyhördhet och rätt energi. Jag har redan en primär assistent med huvudansvar för den delen, men du ska vara helt bekväm med att kliva in där det behövs och på sikt kunna ta en större roll.
I praktiken är rollen också en EA, Executive Assistent-funktion där du håller ihop struktur och framdrift. Det innebär administration, myndighetskontakter, fakturering, deadlines, korrespondens, sociala medier och att organisera kalender och bokningar så att allt flyter. Du behöver kunna växla mellan det personliga och det organisatoriska utan problem, och se till att saker faktiskt blir gjorda.
Svenska är ett krav för myndighetskontakt, och bra engelska är en fördel. Du är digitalt van, gillar sociala medier och har koll på verktyg som MailChimp eller liknande. Du har hög energi, är initiativtagande, pålitlig och trivs i ett tempo där du ibland får skära igenom och skapa ordning. Körkort och egen bil krävs.
Rollen är tydligt deltid, med något mer att göra initialt för att få struktur på plats, och därefter mer begränsad men flexibel i omfattning. Arbetstiderna är flexibla men när de väl är satta är punktlighet avgörande. Ersättningen är konkurrenskraftig och anpassas efter erfarenhet och ansvar. För rätt person finns möjlighet att växa med uppgiften i takt med projekten, som kan komma att omfatta både film, resor och utveckling av nya satsningar. Du kliver in i en ovanlig vardag där din insats gör konkret skillnad direkt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: tom@pernilla.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jag är perfekt!". Arbetsgivare Mc Alevey, Thomas
, http://pernilla.org
Västerhejde Ygnevägen 11 (visa karta
)
622 61 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mc Alevey Thomas Kontakt
Thomas McAlevey tom@pernilla.org Jobbnummer
9887736