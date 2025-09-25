PA/Executive Secretary - Deltid, Omgående start - Visby
2025-09-25
Jag heter Tom, entreprenör, äventyrare och filmskapare, känd för att ha startat Bandit Rock och varit en pionjär inom tidig musikstreaming. Efter en nackskada lever jag som C4-tetraplegiker, men fortsätter driva projekt - film, kreativa satsningar och resor. Jag har också kämpat en av mitt livs hårdaste strider mot byråkratin - och vunnit - och nu har jag äntligen timmar beviljade för att ta in rätt person som kan hjälpa mig vidare.
Tjänsten är formellt som personlig assistent, men i praktiken söker jag mer en executive secretary: någon som tar ansvar för administration, pappersarbete, deadlines, fakturering, skatteärenden och korrespondens, organiserar min kalender och ser till att jag kommer till mina medicinska möten och andra bokningar. Svenska är ett måste för kontakten med myndigheter, och god engelska är en klar fördel för den mer utåtriktade delen av arbetet som korrespondens, sociala medier eller MailChimp.
Jag har redan en primär assistent för det mer personliga, så fokus här är organisering och administration. Du behöver bil, vara pålitlig och ha energi nog att skära igenom kaoset och hålla saker i rullning.
Detta är en deltidsanställning på 200 kr/timme, med många timmar i början för att komma ikapp, därefter i en lugnare takt. Arbetet är varierande och meningsfullt, där dina färdigheter får direkt betydelse - och en möjlighet att kliva in i ett ovanligt liv fullt av projekt och äventyr.
Jag arbetar ofta bäst med kvinnor, men det viktigaste är att du är rätt person. Jag behöver någon som kan börja inom några dagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: tom@pernilla.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jag är perfekt!". Arbetsgivare Mc Alevey, Thomas
, http://pernilla.org
Västerhejde Ygnevägen 11 (visa karta
)
622 61 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mc Alevey Thomas Kontakt
Thomas McAlevey tom@pernilla.org Jobbnummer
9527408