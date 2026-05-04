P&ID Ingenjör till Ubåtssystem
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-05-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Malmö
, Lund
, Svedala
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad teknik i en unik och samhällsviktig miljö? Vi söker nu en P&ID-ingenjör för arbete med rör- och instrumentscheman kopplade till ubåtssystem. Sektionen kännetecknas av att familjärt gäng med stor samlad kunskap. Ta chansen och bli en del av en spännande och expanderande arbetsplats - välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Som P&ID-ingenjör ansvarar du för att ta fram och uppdatera rör- och instrumentscheman (P&ID) för system ombord på ubåtar. Arbetet är en central del både i nybyggnation och i vidmakthållande av befintliga system.
Du säkerställer att scheman är tydliga, lättlästa och korrekt återger processflöden - från källa till slutfunktion. Rollen kräver förståelse för hur processer fungerar, inklusive flödesriktningar och korrekt användning av symboler för att beskriva funktion och systemuppbyggnad.
Ta fram, uppdatera och kvalitetssäkra P&ID-scheman
Arbeta i CAD-verktyg för schemaritning
Säkerställa att scheman följer gällande standarder och symbolik
Samverka med ingenjörer och tekniska specialister
Bidra till både nyutvecklingsprojekt och underhållsarbete
VI SÖKER DIG SOM:Högskoleingenjörsexamen eller motsvarande
Minst 1 års erfarenhet från processindustri eller liknande verksamhet
God förståelse för processer, flöden och systemuppbyggnad
Erfarenhet av CAD-verktyg
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att rita P&ID
Kunskap om instrumentering och funktionsbeskrivningar
Kännedom om vedertagna systemsymboler och standarder
För att lyckas i rollen är du noggrann, strukturerad och har ett tekniskt intresse. Du har förmåga att se helheten i komplexa system och kan omsätta teknisk information till tydliga och pedagogiska scheman.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Lund
Rekryteringsansvarig: Sofia Krook, sofia.krook@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Friday Syd Jobbnummer
9890344