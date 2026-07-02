OVK-besiktare
OnePartnerGroup Kalmar AB / Säkerhetsjobb / Västervik Visa alla säkerhetsjobb i Västervik
2026-07-02
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eller i hela Sverige
Trivs du i ett varierande och kundnära arbete där teknik, problemlösning och service står i fokus? Vi strävar efter att leverera hållbara och effektiva lösningar till våra kunder, och utökar nu vårt team! Vi söker en engagerad OVK-besiktare till vårt team i Västervik!
Om EKS Västervik AB
EKS Energi & Klimat Service AB är ett expansivt företag med goda ambitioner och ett stort engagemang. EKS startades 2010, med tanken att samla all fastighetsteknisk kunskap på ett ställe. Vi har lyckats!
EKS har genom våra kunniga medarbetare en bred kunskap inom fastighetsteknik såsom ventilation, kyla, styr och regler, el, brandlarm samt energi.
Vi är ISO certifierade enligt 9001, 14001 samt 45001. Vårt mål är att ha 100 procent nöjda medarbetare och kunder. Vårt miljömål är att påverka där vi gör störst insats, hos våra kunder. Arbetsmiljö är en naturlig del av vårt vardagliga arbete, där vi arbetar systematiskt enligt SAM. Vi lägger stor vikt vid att det ska vara bra arbetsklimat och låg personalomsättning. Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som OVK-besiktare arbetar du med besiktningar, kontroller och injustering av ventilationssystem hos våra kunder som består av bland annat fastighetsbolag, kommuner och industrier. Rollen innebär nära kundkontakt där service, professionalism och ett ansvarstagande arbetssätt är viktigt. Arbetet är varierande och innefattar både självständiga uppdrag och projekt där du samarbetar tätt tillsammans med kollegor och kunder genom hela processen. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp besiktningar och åtgärder kopplade till ventilation. Rollen innebär stor frihet under ansvar och passar dig som uppskattar ett praktiskt och kundnära arbete där service är en naturlig del av vardagen.Profil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där du får kombinera service och kundkontakt med problemlösning. Som person är du ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och bidrar med ett positivt engagemang i det dagliga arbetet. Du är van att ta eget ansvar och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik.
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har OVK-behörighet, alternativt flera års erfarenhet av projektledning eller ventilationsinjustering och en drivkraft att vidareutbilda dig inom OVK-besiktning. Du innehar B-körkort och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vad erbjuder vi
Platt och entreprenöriell organisation där du får möjlighet att påverka
Möjlighet att utvecklas och växa med verksamheten
En organisation med starka värderingar och ett nära samarbete mellan avdelningarna
Tjänstgöringsort: Utgår från Västervik
Arbetstider: Mån-fre 07-16Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar EKS Mönsterås AB med OnePartnerGroup Kalmar AB. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
(mailto:sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Under vecka 28-32 kan vi ha lite längre svarstid på grund av semestertider. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180)
593 62 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Energi och Klimat Service i Västervik AB Kontakt
Verksamhetschef
Sanna Ingvarsson sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se +46733948473 Jobbnummer
9988494