Övertandläkare till Kompetenscenter och OFM
2025-11-08
Käkkirurgiska kliniken, avdelningen för orofacial medicin
Vi söker
Vi söker nu övertandläkare inom orofacial medicin till delad tjänst på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd samt enheten för Orofacial medicin. Se närmare beskrivning nedan.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Det här får du arbeta med
Tjänsten avser heltid med tjänstgöring på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd (50%) och Avdelningen för orofacial medicin (50%). Som övertandläkare på Kompetenscenter innefattar tjänsten samarbete med många olika aktörer inom området sällsynta hälsotillstånd vilket innebär medverkan i FoU-projekt, undervisning, rådgivning och undersökning av patienter med sällsynta hälsotillstånd. Kompetenscenter har uppdrag från Socialstyrelsen som innefattar nationellt arbete. Att arbeta på Kompetenscenter kommer ge dig en varierad vardag, där du får jobba på spetsen av din kompetens, med våra mest komplexa patienter.
Tjänsten som övertandläkare på enheten för orofacial medicin innefattar arbete med remisspatienter från sjukvården och allmäntandvården. Du strävar efter det bästa omhändertagandet för patienten och sömlös vård genom god samverkan med andra aktörer. Du handleder tandläkare under specialistutbildning och är ett stöd till kollegor inom såväl den egna kliniken som hela Folktandvården. Som övertandläkare inom Odontologiska Institutionen ingår du i olika nätverk, där kompetensutbytet tar er framåt i professionen.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en utvecklande heltidstjänst med placering Kompetenscenters för sällsynta odontologiska tillstånd på Rosenlund vårdcentrum och Avdelningen för orofacial medicin på från Länssjukhuset Ryhov. Avdelningen för orofacial medicin har även verksamhet i Värnamo, och på sikt även i Eksjö, varför tjänstgöring också kan förläggas dit.
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag om 3000 kr till alla våra medarbetare och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag på upp till 20 000 kronor. Läs gärna mer om förmånerna här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
För att du ska trivas hos oss
Vi söker dig som ser värdet i att vara verksam i en organisation som gör skillnad för dem som behöver oss som mest. Patientmöten och patientens individuella behov motiverar dig. Du uppskattar ett nära samarbete på avdelningen men lägger stor vikt vid samarbetet inom Folktandvården och gentemot sjukvården. Du bidrar till en god stämning genom ditt sätt att vara och kommunicera. Ersättning
