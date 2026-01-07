Övertandläkare, käkkirurgi Göteborg/Mölndal
Västra Götalandsregionen / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2026-01-07
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!Publiceringsdatum2026-01-07Beskrivning
Vill du arbeta i en spännande och utmanande verksamhet med en omväxlande vardag? Vi söker nu dig som är specialist i käkkirurgi och som har en god förmåga att samarbeta med såväl medarbetare som patienter och anhöriga.
Specialisttandvården finns representerad inom hela Västra Götaland och erbjuder specialisttandvård inom samtliga specialiteter. Dessutom bedriver Folktandvården en omfattande ST-utbildning.
Folktandvården Västra Götaland har i samverkan med Institutionen för Odontologi/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet inlett en unik satsning som ger mycket goda förutsättningar att bedriva patientnära forskning i hela regionen. Den forskning som bedrivs vid institutionen är av högsta internationella nivå. Inom Universitetstandvården samverkar också kring den kliniska grundutbildningen av tandläkare och specialistutbildning.
Specialistkliniken för käkkirurgi, Odontologen har ett brett verksamhetsfält. På kliniken är vi lite drygt 40 medarbetare. Vårdpanoramat spänner allt ifrån högspecialiserad vård i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset till dentoalveolär kirurgi. Vi bedriver patientnära forskning och utveckling med fokus på tumör-, rekonstruktions- och ortognatkirurgi. Ett mycket nära samarbete finns med samtliga odontologiska specialiteter och vissa medicinska specialiteter. Vi bemannar också en dygnet-runt-beredskap tillsammans med käkkirurgen i Mölndal och Borås. Vi bedriver även handledning av ST-tandläkare, utbildning av tandläkarstuderande och har en extern kursverksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som specialisttandläkare ingår du i klinikens dagliga verksamhet. Du kommer att ingå i den käkkirurgiska beredskapen samt delta i klinikens ST- och utbildningsverksamhet, liksom i pågående utvecklingsarbeten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialisttandläkare i käkkirurgi.
För oss är det viktigt med ett positivt och trevligt förhållningssätt till arbetskamrater och patienter. Hos oss får du möjlighet att ta eget ansvar och att göra skillnad. På Folktandvården ser vi samarbete som vår styrka och det är därför viktigt att vi kan arbeta bra tillsammans. Dina personliga egenskaper är viktiga och att kunna relatera till andra människor på ett lyhört sätt värderas högt. Om stressade situationer skulle uppstå är det viktigt att kunna ge stabilt intryck och också kunna organisera och prioritera arbetet på ett klokt och effektivt sätt. I det dagliga arbetet är du självgående och tar ansvar för din uppgift så att vi tillsammans kan lösa utmaningar och vara trygga tillsammans för de vi är till för.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning. Vi planerar intervjuer vecka 33-34
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
