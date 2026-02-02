Överstyrman till undersökningsfartyget S/V Ocean Surveyor
2026-02-02
SGU söker seniorbefäl till vårt fartyg Ocean Surveyor. När behov uppstår erbjuds du möjlighet att komma in och jobba som överstyrman eller undantagsvis som befälhavare i en period av några dagar och upp till två veckor.
Fartyget drivs i SGU:s egen regi för att ge möjlighet till verksamheten som syftar ge Sverige bästa möjliga förutsättningar för svenskt näringsliv, infrastruktursatsningar till havs och ett nyttjande av havet som är hållbar resurs över lång tid. Med Ocean Surveyor undersöker SGU havsbottnens uppbyggnad, dess miljökemiska belastning, bottensedimentensmäktigheter och havets geologiska förutsättningar för djur- och växtliv. Fältsäsongen sträcker sig från början av maj och till början av oktober.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som överstyrman biträder du befälhavaren vid navigering, linjemätningar med sonarsystemen och provtagningar. Sjövakt vid körningar dygnet runt förekommer och du ansvarar för fartygets säkerhets- och livräddningsutrustning, samt sjukvården ombord. Du är mönstrad som rökdykningsledare ombord. Som överstyrman kommer du även att vara att vara behjälplig i det geologiska provtagningsarbetet.
Kompetens
Vi söker dig som har:
behörighet lägst klass III
flerårig erfarenhet som seniorbefäl.
ECDIS, Basic safety, AFF, GOC, Medical Care i enlighet med STCW Manila
giltigt läkarintyg för Sjöfolk
arbetsspråk ombord är svenska varför du ska kunna svenska flytande i tal och skrift. Du behöver även kunna tala och skriva på engelska utan hinder
Meriterande erfarenheter och kompetens:
arbete på undersökningsfartyg
DP-erfarenhet
Kust- och skärgårdnavigering
Sjömätning
Din ansökan ska innehålla ett utdrag ur Transportstyrelsens register som bifogas för att styrka dina behörigheter och erfarenheter.
Personliga kvalifikationer
På fartyget har vi ett arbetslag som arbetar tätt tillsammans och över gränser vilket gör att flexibilitet prestigelöshet och att du är säkerhetsmedveten är ett krav för tjänsten. Du är självgående, har förmågan att ha helhetssyn, är ansvarstagande och en god problemlösare. Du är serviceinriktad och tar gärna del av andras synpunkter och erfarenheter samt delar gärna med dig av dina egna kunskaper och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning vid behov under fältsäsong, från mars till slutet av november 2026. Tillträde omgående enligt överenskommelse.
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsort: Uppsala
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Björn Bergman eller våra fackliga företrädare: Jonnina Karlsson för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 300 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se Så ansöker du
