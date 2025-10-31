Översättare till långt uppdrag - Svenska - Engelska
Vårt uppdrag:
Vill du använda dina språkkunskaper för att göra komplex information tydlig och lättillgänglig? Vi söker en kvalificerad översättare som kan säkerställa korrekt och målgruppsanpassad kommunikation till externa intressenter, som återförsäljare och partners.
Detta är ett längre konsultuppdrag där du blir anställd av oss på Avanzera och jobbar ute hos vår kund. Uppdraget startar i jan 2026 och förväntas pågå under ett år.
Du kommer att översätta och korrekturläsa texter från olika delar av organisationen - från nyhetsbrev och produktinformation till ärendehantering - via system som Salesforce, JIRA, Confluence samt i Excel, PowerPoint och Word.Bakgrund
• Svenska som modersmål och flytande engelska (tyska är meriterande).
• Dokumenterad kompetens inom klarspråk, läsbarhet och tonalitet.
• God förmåga att urskilja kontext och målgrupp.
• Erfarenhet av tekniska eller produktrelaterade texter, gärna även finansiella rapporter.
• Intresse för bilar.
• Erfarenhet av AI-stödda skrivverktyg och språkteknologi i försäljnings-/retail-sammanhang, inklusive arbetsflöden för finansiellt innehåll.
• Kunskap i Office-paketet samt Salesforce, JIRA och Confluence.
• Noggrann, detaljorienterad och van vid korta deadlines.
• God förmåga att bygga nätverk och skapa relationer.
• Starka problemlösnings- och analytiska färdigheterOm företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Fast lön
