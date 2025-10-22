Överläkare till Sektion neurologi i Malmö
2025-10-22
Gör skillnad. Varje dag.
Sektion neurologi ingår i verksamhetsområde (VO) neurologi och rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus (Sus), med verksamhet i Lund och Malmö. Vi bedriver klinisk verksamhet inom öppen- och slutenvård med jour och beredskap dygnet runt. En betydande del av arbetet sker inom multiprofessionella specialistteam för epilepsi, stroke, multipel skleros, ALS, rörelserubbningar, neuromuskulära sjukdomar, spasticitet/dystoni och neuroonkologi. Vid sektionen bedrivs även en omfattande forskningsverksamhet. Undervisning erbjuds till studerande och vårdpersonal inom alla yrkeskategorier.
Som överläkare i neurologi på Sus arbetar du på en enhet med stor bredd och balans mellan allmän neurologisk vård för vårt närområde och högspecialiserad vård för Södra sjukvårdsregionen. Det finns ett nära samarbete med neurokirurgi, neurointensivvård, rehabiliteringsmedicin, kognitiv medicin, neuroradiologi och neurofysiologi. Då neurologi och rehabiliteringsmedicin ingår i samma VO finns en stor potential för deltagande i och utveckling av området neurorehabilitering.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu två överläkare till Sektion neurologi med huvudplacering i Malmö. I din roll ingår arbete inom öppen- och slutenvård, med deltagande i jour och beredskap. Du bedriver även undervisning för studerande och personal. Därutöver förutsätts att du medverkar till forskning- och utvecklingsarbete inom subspecialitet, tar ansvar för utformning och revidering av skriftliga riktlinjer samt informerar om dessa internt och externt.
Verksamheten erbjuder goda möjligheter att utvecklas inom undervisning och handledning. Vi bedriver regelbunden vidareutbildning inom neurologi internt och uppmuntrar deltagande i regionala, nationella och internationella utbildningar och konferenser. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har:
• specialistkompetens i neurologi
• språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
• genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning
• heltidstjänstgöring om minst fem år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet samt självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
• genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter
• disputation.
Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring. Ansvar som forskargruppledare, docentur och erfarenhet som forskningshandledare är meriterande, liksom genomgången specialistexamen. Erfarenhet av undervisning och dokumenterad pedagogisk skicklighet ses också som fördelaktigt. Andra meriterande kompetenser är erfarenhet av ledning och utveckling av medicinskt ansvarsområde, samt andra ledningsuppdrag inom klinisk verksamhet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
Vid tillsättningen av tjänsterna lägger vi även stor vikt vid personlig lämplighet, kommunikations- och samarbetsförmåga.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
