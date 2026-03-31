Överläkare till Psykosvård Stockholm - heldygnsvård
2026-03-31
Psykosvård Stockholm är en ny verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde, där vi samlat alla våra befintliga öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom i en organisatorisk enhet.
Nu söker vi en överläkare som vill vara med och forma framtidens psykosvård.
Om uppdraget
Som överläkare arbetar du med utredning och behandling i samarbete med ett multiprofessionellt team bestående av övriga personalgrupper. Arbetet innefattar även handläggning av psykiatrisk tvångsvård. Din roll är att arbeta kliniskt inom Psykosvård Stockholms heldygnsvård och bidra till utveckling av arbetssätt och kvalitet i verksamheten. Tjänsten har sin bas vid S:t Görans sjukhus, och i uppdraget ingår även att vid behov arbeta vid andra heldygnsvårdsavdelningar inom verksamheten. Det finns goda möjligheter att engagera sig i utvecklingsarbete och handledning.Publiceringsdatum2026-03-31Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare inom psykiatri och är intresserad av psykiatrisk heldygnsvård. Du har erfarenhet av att arbeta enligt LPT och annan relevant lagstiftning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av en överläkarroll, eller erfarenhet av handledning och jourarbete inom psykiatrisk vård.
Som person har du god samarbetsförmåga och tycker om teamarbete. Du tar ansvar i ditt arbete, bidrar till ett öppet och inkluderande klimat, samtidigt som du har en god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5000 kr/ år
Fri sjukvård i öppenvården.
Flertalet försäkringar
Utökat antal semesterdagar för dig över 40 år
Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande.
I den här rekryteringen ersätter urvalsfrågorna i ansökningsförfarandet personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats Stockholm
Stockholm Kontakt
Anna Callenblad anna.callenblad@slf.se Jobbnummer
9830979