Överläkare till Psykiatrisk specialistmottagning Nacka
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Psykiatrisk specialistmottagning Nacka söker nu en engagerad specialistläkare/överläkare!
Att vara specialistläkare i vårt psykosteam
Vi söker en specialist/överläkare i psykiatri till vårt multiprofessionella psykosteam inom öppenvården i Nacka där en specialistläkare till arbetar samt sjuksköterskor, case manager, psykolog, kurator och arbetsterapeut. Idag består teamet av 8 medarbetare. Arbetssättet präglas av ett tätt samarbete med flexibla och informella konsultationer mellan alla yrkeskategorier. Alla i teamet bidrar med sin unika kompetens.
Som specialistläkare/överläkare är du ansvarig för utredning och behandling av patienter med misstänkt psykossjukdom, nyinsjuknade i psykos och patienter med känd psykossjukdom i linje med etablerade vårdprocesser. Psykosteamet har goda förutsättningar för hembesök och kan erbjuda alla rekommenderade insatser så som IPT, "fit for life", NECT, IMR, patient och närståendeutbildning, även IPS med arbetsspecialister på plats i teamet.
Din nya arbetsplats
Psykiatrisk specialistmottagning Nacka är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning, där psykosteamet utgör en viktig del. Från den 1 april 2026 kommer Nackas psykosteam att bli en del av den nya psykosklinik som Regionen har fattat beslut om. Vi har ett tätt samarbete mellan mottagningens olika delar och räknar med att detta nära samarbete ska fortgå även efter verksamhetsövergången.
Mottagningen har en lång tradition av god samverkan med närstående, vårdgrannar och myndigheter. Vi erbjuder en attraktiv och meningsfull arbetsplats i naturnära Ektorp Centrum, cirka 15 min från Slussen. Vi erbjuder en trivsam/välstrukturerad arbetsplats med god stämning/tydligt ledarskap, korta beslutsvägar och väl utformade vårdprocesser där vi sätter patienterna först.
Vår mottagning erbjuder individuella arbetsrum i nyrenoverade lokaler och vi har flexibla arbetstider vilket innebär att vi har stor påverkan över vår egen arbetstid så länge verksamhet och patienters behov är i balans. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Våra förväntningar på dig
Psykospatienter är en grupp som har stora behov av insatser och som ofta riskerar att trängas undan. Det är därför viktigt att du drivs av viljan att ge den bästa vården till de som behöver den mest. Vi lägger stor vikt vid empiri- och evidensbaserad behandling. Du trivs i det differentialdiagnostiska arbetet och med att identifiera rätt insats till rätt person. Samverkan med övriga kompetenser i teamet, närstående, andra myndigheter och vårdgivare är en viktig del av arbetet.
Du är engagerad i din egen fortbildning och kompetensutveckling och bidrar till teamets ständiga utveckling. Du bidrar till den goda arbetsmiljön och är bra på att kommunicera och samverka med kollegor, patienter, och vårdgrannar. Du arbetar effektivt, strukturerat och självständigt och kan vara flexibel i ditt arbetssätt. Du förväntas även kunna handleda läkare under utbildning.
Vidare är du legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Goda språk- och datorkunskaper är ett krav. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper och personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi dig
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid 40h/vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
