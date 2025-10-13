Överläkare till Psykiatrisk öppenvård, Västerås
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2025-10-13
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du göra verklig skillnad i patienters vardag? I vår psykiatriska öppenvård arbetar du nära teamet med korta beslutsvägar och ett öppet klimat - med flexibla arbetssätt och långsiktig utveckling i en trygg organisation. Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Som överläkare har du det samlade medicinska ansvaret i öppenvården med fokus på säker diagnostik, behandling och uppföljning. Du driver mottagningsarbete i nära samverkan med psykologer, sjuksköterskor, skötare och kuratorer samt bidrar till att utveckla vårdprocesser och arbetssätt. Uppdraget omfattar handledning och undervisning av kollegor och studenter samt samverkan med närsjukvård, kommun och andra vårdgivare för att säkerställa en sammanhållen vårdkedja.
Om arbetsplatsen
Den psykiatriska öppenvården i Region Västmanland bedriver specialiserad vård i Västerås, Köping, Fagersta och Sala. Arbetet är teambaserat med strukturerade bedömnings- och uppföljningsrutiner och en tydlig patientsäkerhetskultur. Hos oss finns erfarna kollegor, nära ledning och goda möjligheter att påverka och fördjupa dig inom intresseområden.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• möjlighet att diskutera ett flexibelt arbetsupplägg
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten. Kvalifikationer
Du är specialistläkare i psykiatri med svensk legitimation och har erfarenhet av undervisning och handledning. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och har gärna arbetat inom psykiatrisk öppenvård. Som person är du trygg och empatisk, samarbetsinriktad och relationsskapande, med helhetssyn och gott kliniskt omdöme. Du arbetar strukturerat och självständigt, är beslutsam när det behövs och har en tydlig pedagogisk förmåga som stärker teamets lärande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för uppdraget.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, dagtid. Möjlighet till bakjoursarbete finns på vår psykiatriska akutmottagning med introduktionsprogram.
Tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26 oktober
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 under veckorna 44-46.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Överläkarchef
Johan Staaf johan.staaf@regionvastmanland.se Jobbnummer
9553369