Överläkare till NHV, Sundsvall
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2026-02-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Region Västernorrland är en av fem områden i landet som har tillstånd att bedriva Nationell högspecialiserad vård (NHV) för allvarliga ätstörningar. Denna vårdform kombinerar heldygnsvård med en mindre del öppenvård och är placerad vid Sundsvall sjukhus. Vården är komplex och kräver ett multidisciplinärt team och vi samverkar med andra NHV-enheter kring forskning och utveckling.
Syftet med högspecialiserad vård är att vårdgivaren ska kunna upprätthålla och erbjuda kompetens i hela det multidisciplinära teamet, ha möjlighet att utveckla och hålla en god kvalitet på vården utan att tillgängligheten begränsas. Vi har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom länsverksamhet psykiatri och habilitering i Region Västernorrland och svara primärt för behovet av högspecialiserad vård i hela den norra regionen. NHV i Sundsvall erbjuder också annan specialiserad vård för allvarliga ätstörningar vilket inkluderar vård av elitidrottare med ätstörning.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi söker nu en överläkare till NHV i Sundsvall. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Överläkare till NHV, SundsvallPubliceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra till den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet. Här finns möjligheter att utforska nya behandlingsmetoder och utvidga diagnostiken vid ätstörningar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är patientansvar vilket innebär att svara för medicinsk utredning, bedömning och behandling av patienter. Arbetsuppgifter såsom handledning, remisshantering och kontakt med Försäkringskassan ingår också i tjänsten. Du arbetar hos oss i ett team med kollegor från olika professioner. Vi erbjuder dig ett positivt och öppet arbetsklimat med kompetenta kollegor. Du får hos oss goda möjligheter till utbildning, forskning och kompetensutveckling.
Forskargruppen, Magnus Sjögren research lab, inordnas under Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå Universitet och är lokaliserad till NHV Ätstörningar samt Psykiatriska kliniken vid Regionsjukhuset i Sundsvall. Forskargruppen har samarbeten med Karolinska Institutet, Umeå Universitet, Syddansk Universitet, Köpenhamns Universitet och flera andra Universitet. För närvarande ingår 2 doktorander i gruppen. Forskningen och doktorandutbildningen sker både med stöd av Umeå Universitet och Forsknings och Utvecklingsenheten vid Regionsjukhuset i Sundsvall som har de viktiga resurserna och infrastruktur som krävs (administration, forskarutbildningsprogram, servrar/IT-system, statistiker) för att genomföra doktorandprojekt och forskning inom psykiatri.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens inom psykiatri
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
Har 3 års klinisk heltidstjänstgöring efter erhållen specialistkompetens
Det är meriterande om du
Har ett definierat medicinskt ansvars- och eller kunskapsområde
Har undervisnings- och/eller handledarerfarenhet
Har ledarskaps- och administrativa erfarenheter/utbildning
Har disputerat med aktiv forskning inom relevant ämnesområde
Har andra meriterande forskningsmeriter
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Flexibel
Självständighet
Personlig mognad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Roxanna Edin Sandberg +4660149879 Jobbnummer
9757459