Överläkare till Neuropsykiatrisk mottagning
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vi söker nu en Överläkare till Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra. Kom och arbeta med trevliga och engagerade kollegor på en mottagning med tydlig struktur.
Varför ska du arbeta hos oss?
Som specialistläkare på vår mottagning arbetar du med ett tydligt formulerat uppdrag. Samtidigt finns stor frihet i hur du vill lägga upp arbetet i och med att digitala kontakter har ökat möjligheten att utföra arbetet digitalt. Arbete på den fysiska arbetsplatsen kan således ofta kombineras med arbete på distans för den som önskar.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat:
Flextid
Friskvårdstimme
Ett generöst friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
25% rabatt på SL kort
SLSO använder kompetensstege som är en strukturerad modell för kompetensutveckling för olika yrkesgrupper, vilket innebär goda möjligheter till kompetensutveckling.
En verksamhet i utveckling: Mottagningen står inför en expansiv fas där vi kommer att bredda vårt uppdrag för att kunna möta andra patientgruppers behov. I slutet av 2026 flyttar vi till nya, moderna lokaler i Globen-området, vilket ger ytterligare nya möjligheter att utforma verksamheten för framtiden. Vi är i nuläget cirka 30 medarbetare bestående av läkare, sjuksköterskor, case managers, kuratorer, psykologer och arbetsterapeuter.
Ditt arbete som överläkare/specialistläkare
Arbetsuppgifterna för dig som överläkare/specialistläkare består av sedvanligt arbete som specialistläkare på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Mottagningen är en behandlande mottagning och de flesta utredningarna utförs på en psykiatrisk utredningsmottagning. Som läkare träffar du patienter som kommer på nybesök, har läkemedelsuppföljningar via fysiska besök, via videomöte eller telefon samt hanterar receptförfrågningar.
Vi ser gärna att du trivs med att arbeta i team och vill bidra med din kunskap över professionsgränserna.
Varje vecka deltar du på behandlingskonferens tillsammans med samtliga medarbetare på mottagningen där vi diskuterar lämpliga insatser för våra patienter. Läkarmöte sker veckovis där läkare tillsammans diskuterar komplexa ärenden eller lyfter olika situationer som kan vara bra att dela med sig av eller konsultera med andra kollegor. Vi ser detta som ett lärotillfälle med möjlighet att även bidra med din kunskap och erfarenhet till dina kollegor.
Handledning av personal och studenter ingår i tjänsten. Vi får löpande ST-läkare som arbetar en kortare period hos oss som behöver handledning av erfaren läkare på plats.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som är specialistläkare i psykiatri med erfarenhet av och intresse för att arbeta med människor med allmänpsykiatriska sjukdomstillstånd, inklusive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
För att du ska passa i denna roll ser vi att du:
Har ett gott bemötande av andra människor i fokus, både gentemot patienter och medarbetare
Har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter utifrån mottagningens eller patientens situation.
Har en stor empatisk förmåga som speglas i en nyfikenhet och öppenhet för andra människor.
Utöver detta lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom personlig lämplighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Provanställning kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1880". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Psykiatri Södra Stockholm, Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra Kontakt
Isabella Nilsson-Ehn 070-1902862 Jobbnummer
9795706